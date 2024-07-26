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ФХР назвала три условия для независимости КХЛ

ФХР расторгла с КХЛ контракт о правах на чемпионат России на трех условиях
От КХЛ требуется отпускать игроков на официальные турниры сборных, такие как Олимпиада и чемпионат мира, обеспечить наличие детской школы в каждом клубе и уважать контракты игроков, выступающих в соревнованиях ФХР

Правление Федерации хоккея России (ФХР) поставило перед КХЛ несколько условий для расторжения договора о делегировании прав на проведение чемпионатов России среди мужских, женских и первенства молодежных команд. Об этом сообщается на сайте организации.

Теперь титулы чемпионов России будут разыгрываться на соревнованиях ФХР.

Договоры расторгнуты при соблюдении таких условий, как взаимное уважение контрактов, освобождение игроков КХЛ для участия в официальных турнирах сборных с соответствующими паузами в календаре, а также наличие в каждом клубе детской школы с командами игроков от восьми до 16 лет, участвующими в соревнованиях ФХР.

КХЛ предложила ФХР расторгнуть договор в начале июля после одобрения Госдумой поправок в законодательство о спорте, предусматривающих отделение профессиональных лиг от спортивных федераций.

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По новому закону, лигам предоставлено право самостоятельно разрабатывать и утверждать регламенты своих турниров и порядок трансферов.

Зампред комитета Госдумы по социальной политике Мохмад Ахмадов говорил, что это позволит «исключить влияние недружественных действий» тех международных организаций, которые не допускают россиян на соревнования.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ФХР
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