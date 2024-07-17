Совфед поддержал закон о расширении полномочий спортивных лиг

Поправки позволят спортивным лигам самостоятельно утверждать регламенты турниров и трансферные правила. Сенатор Ахмадов считает, что это «исключит влияние недружественных действий» со стороны международных федераций

Совет Федерации одобрил изменения в законодательстве, которые расширят полномочия профессиональных спортивных лиг, объединяющих российские и иностранные команды, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Поправки будут внесены в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», «О публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» и отдельные законодательные акты.

В начале июля Госдума приняла поправки в законодательство, позволяющие профессиональным лигам получить независимость от спортивных федераций.

В частности, лигам будет предоставлено право независимо от международных и общероссийских федераций разрабатывать и утверждать регламенты своих турниров и порядок трансферов, а также заниматься аккредитацией спортивных агентов.

Также лиги смогут для борьбы с договорными матчами запрашивать у «Единого регулятора азартных игр» информацию о сделанных участниками соревнований ставках в букмекерских конторах.

Зампред комитета по социальной политике Мохмад Ахмадов заявил, что федеральный закон позволит «исключить влияние недружественных действий» со стороны ряда международных организаций, которые не допускают россиян на соревнования.

В начале июля КХЛ предложила Федерации хоккея России расторгнуть договор о делегировании прав на чемпионат России. Титул чемпиона России разыгрывается в рамках чемпионата КХЛ.

Из-за выступления Ивана Федотова в КХЛ в минувшем сезоне ФХР подверглась штрафным санкциям со стороны международной федерации (IIHF), которая также запретила ЦСКА международные трансферы на два года. Федотова отстранили от турниров под эгидой IIHF на три года, но он сможет играть в НХЛ, которая является независимой лигой.