Гашек поздравил Могильного с включением в Зал славы, но с условием

Могильный играл с Гашеком в «Баффало» в 1990-х. Чех назвал включение россиянина в Зал славы заслуженным, но призвал его осудить военную операцию. Дмитрий Медведев ранее говорил, что у чеха «русофобия в форме бреда преследования»

Доминик Гашек (Фото: Martin Rose / Getty Images)

Чемпион Олимпиады-1998, бывший чешский вратарь Доминик Гашек заявил в соцсети X, что считает заслуженным включение российского хоккеиста Александра Могильного в Зал славы.

В среду стало известно, что член «Тройного золотого клуба» Могильный будет введен в Зал славы — это право у него появилось еще 17 лет, но его не выбирали. Гашека, который играл с Могильным в «Баффало Сэйбрз» в начале 1990-х, ввели в Зал славы в 2014-м.

«Алекс, поздравляю с этим признанием. Ты точно заслужил это благодаря своим достижениям в европейском и североамериканском хоккее», — написал Гашек.

Чех также отметил «храбрость» Могильного, сбежавшего из СССР ради игры в НХЛ, и заявил, что этим хоккеист «ускорил падение Берлинской стены и распад СССР». При этом Гашек предложил Могильному осудить военную операцию на Украине во время церемонии включения в Зал славы.

Гашек, регулярно выступающий против участия россиян в международных соревнованиях, ранее отказывался поздравлять опередившего его по победам Сергея Бобровского и критиковал празднование рекорда Александра Овечкина.

Бывший президент России, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что у чеха «русофобия в форме бреда преследования».