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Спорт ,  
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Первого сбежавшего из СССР хоккеиста включили в Зал славы в Канаде

Первого сбежавшего из СССР хоккеиста Могильного включили в Зал славы в Канаде
Могильный завершил карьеру в 2006 году, раньше всех из кандидатов. Его в четвертый раз номинировали на включение в Зал славы. Остальные лауреаты завершили карьеру в третьем десятилетии ХХI века
Александр Могильный
Александр Могильный (Фото: Зал хоккейной славы в Торонто)

Россиянин Александр Могильный будет включен в хоккейный Зал славы в 2025 году. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

В число кандидатов на попадание в Зал славы в нынешнем году всего вошло 23 именитых хоккеиста, среди которых россиянин Сергей Гончар. Из них комитет организации выбрал четырех бывших игроков НХЛ. В этом списке также оказались словацкий защитник Здено Хара, а также два представителя Канады — форвард Джо Торонтон и защитник Данкан Кит.

Кандидаты должны завершить профессиональную или международную карьеру не менее чем за три года до выборов. Могильный завершил карьеру в 2006 году, раньше всех из кандидатов. Его в четвертый раз номинировали на включение в Зал славы. Остальные лауреаты завершили карьеру в третьем десятилетии ХХI века.

Могильный — олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989-го и обладатель Кубка Стэнли 2000 года в составе «Нью-Джерси Девилз». Он один из 30 членов тройного золотого клуба (золота Олимпиады, ЧМ, Кубок Стэнли) среди игроков. Всего семь россиян входят в этот символический клуб.

Могильный стал первым игроком из Советского Союза, который сбежал из страны в Северную Америку ради игры в НХЛ. Он дебютировал в составе «Баффало Сейбрз» 5 октября 1989 года.

Всего на его счету 1032 очка (473 гола, 559 передач) в 990 играх за «Сейбрз», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Девилз» и «Мэйпл Лифс».

Могильный — один из пяти российских хоккеистов, набравших более 1000 очков за карьеру. Также первый капитан команды НХЛ из России. До 2019 года удерживал рекорд по количеству очков за сезон среди россиян.

Ранее в Зал славы из россиян были включены Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров, Александр Якушев, Сергей Зубов, Анатолий Тарасов.

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Руслан Алиев
НХЛ россияне в НХЛ Александр Могильный
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