Гашек отказался поздравлять россиянина, опередившего его по победам в НХЛ
Двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Доминик Гашек заявил «Чемпионату», что в текущих обстоятельствах не будет поздравлять российского вратаря «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского, который превзошел его достижение по победам в НХЛ.
Бобровский 3 марта в матче с «Детройт Ред Уингз» (4:0) одержал 390-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на 15-е место в истории лиги по этому показателю, опередив чеха (389).
Гашек признался, что в обычных обстоятельствах поздравил бы россиянина. «В связи с нынешней ситуацией я намерен избегать различных подобных комментариев — относительно как НХЛ, так и особенно российских спортсменов», — сказал Гашек.
Гашек с начала специальной военной операции регулярно призывает к отстранению российских спортсменов и критикует НХЛ, которая разрешила россиянам выступать без ограничений.
В январе двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что «было бы по-честному», если бы Гашек вернул заработанные в 2010-2011 годах в «Спартаке» деньги, если «несет всякую околесицу».
На это чех ответил, что тогда ему никто не говорил о неприемлемости игры в России.
Бобровский в этом сезоне провел 44 матча, из них выиграл 30, в том числе в четырех не пропустил ни одной шайбы. Он занимает второе место в лиге по коэффициенту надежности (пропускает 2,3 шайбы за игру).
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