Гашек отказался поздравлять Бобровского, опередившего его по победам в НХЛ

Гашек отказался поздравлять россиянина, опередившего его по победам в НХЛ

Сергей Бобровский опередил чеха в списке лучших вратарей лиги по одержанным победам за карьеру, выиграв 390 матчей. Критикующий Россию из-за Украины Гашек заявил, что поздравил бы Бобровского в другой ситуации, но сейчас не будет

Сергей Бобровский (Фото: Rick Osentoski / USA Today Sports / Reuters)

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Доминик Гашек заявил «Чемпионату», что в текущих обстоятельствах не будет поздравлять российского вратаря «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского, который превзошел его достижение по победам в НХЛ.

Бобровский 3 марта в матче с «Детройт Ред Уингз» (4:0) одержал 390-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на 15-е место в истории лиги по этому показателю, опередив чеха (389).

Гашек признался, что в обычных обстоятельствах поздравил бы россиянина. «В связи с нынешней ситуацией я намерен избегать различных подобных комментариев — относительно как НХЛ, так и особенно российских спортсменов», — сказал Гашек.

Гашек с начала специальной военной операции регулярно призывает к отстранению российских спортсменов и критикует НХЛ, которая разрешила россиянам выступать без ограничений.

В январе двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что «было бы по-честному», если бы Гашек вернул заработанные в 2010-2011 годах в «Спартаке» деньги, если «несет всякую околесицу».

На это чех ответил, что тогда ему никто не говорил о неприемлемости игры в России.

Бобровский в этом сезоне провел 44 матча, из них выиграл 30, в том числе в четырех не пропустил ни одной шайбы. Он занимает второе место в лиге по коэффициенту надежности (пропускает 2,3 шайбы за игру).