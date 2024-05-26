Глава РПЛ заявил, что прошедший сезон чемпионата России удивил его
Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев заявил ТАСС, что прошедший сезон его удивил.
«В целом удивил чемпионат, сейчас кого-то выделять из команд не буду. Оценить чемпионат одним словом? «Фантастика», — сказал Алаев.
«Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России благодаря домашней волевой победе над «Ростовом» и поражению московского «Динамо» в Краснодаре. Перед последним туром шансы «Зенита» на чемпионство оценивались в 30%, а «Динамо» — 50%. При этом месяц назад шансы «бело-голубых» на чемпионство оценивались в 0,3%, «Зенита» — 90%.
Также перед последним туром на чемпионство претендовал «Краснодар», которому для первого титула в истории требовалась победа над «Динамо» и потеря очков «Зенита». В результате «Краснодар» занял второе место, «Динамо» — третье.
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