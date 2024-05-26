Игра в поддавки. Почему прошедший сезон РПЛ стал уникальным

До последнего тура победу в чемпионате России боролись сразу три клуба. «Зенит» стал чемпионом, проведя один из худших сезонов за последние 15 лет. Почему прошедший сезон РПЛ стал уникальным — в материале «РБК Спорт»

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Никто не хотел побеждать в чемпионате

В нынешнем сезоне сложилась уникальная ситуация. Команды, которые практически весь сезон боролись за золото, не смогли выиграть больше половине игр в весенней части чемпионата. К примеру, «Зенит» победил в шести из 12 весенних матчей, «Краснодар» — в пяти из 12.

Именно «Краснодар» и «Зенит» большую часть сезона шли в лидерах, но на финишной прямой забуксовали, выдав серии без побед.

Этой игрой в поддавки воспользовалось «Динамо», которое в сезоне играло отрезками. Шансы «бело-голубых» на золото еще в середине апреля не превышали 0,3%, но в мае московский клуб уже являлся фаворитом чемпионской гонке с 49%.

При этом результаты «Динамо» в весенней части тоже не впечатляли до момента, когда бело-голубые одержали шесть побед подряд перед финальным туром.

В результате обладатель чемпионского титула определился в последнем туре. Такого не было с 2016 года.

Сразу три команды подошли к последнему туру с реальными шансами на золото, при этом в одном матче встретились претенденты на титул — «Краснодар» и «Динамо». «Зенит» же в последнем матче обыграл дома «Ростов» и занял второе место.

Похожая картина была в сезоне-2013/14. Тогда ЦСКА в последнем туре обыграл претендующего на чемпионство «Локомотив» и завоевал золотые медали. Второе место занял «Зенит», который мог выиграть чемпионат только в случае поражения ЦСКА.

Почему нынешний сезон является для «Зенита» одним из худших за 15 лет

В нынешнем сезоне «Зенит» набрал 57 очков. За последние 15 лет меньше было только в сезоне-2017/18 (53, 5-е место). До заключительного матча команда лидировала в чемпионате всего шесть туров.

«Зенит» начал испытывать проблемы с первых игр. Команда набрала четыре очка в первых трех встречах — худший старт в РПЛ с сезона-2013/14. А по итогам 10 туров в активе было 17 очков — худший результат с сезона-2011/12 (16 очков). При этом под руководством Сергея Семака ранее никогда не набирали меньше 21 очка к 11 туру.

«Зенит» в матчах с командами верхней половины турнирной таблицы выиграл лишь четыре из 13 матчей при пяти поражениях, набрав в этих играх вдвое меньше основных конкурентов очков. Петербургская команда одолела «Краснодар», «Спартак», «Рубин» и «Ростов».

Клуб из Петербурга в нынешнем сезоне потерпел четыре домашних поражения, столько же и за предыдущие пять сезонов при Сергее Семаке. Команда впервые с сезона-2017/18 проиграла дома всухую в РПЛ и сделала это дважды — «Рубин» (0:2), ЦСКА (0:1).

А в гостевой встрече с «Оренбургом» «Зенит» пропустил три гола в первом тайме. Такого не случалось с марта 2007 года, когда командой руководил голландец Дик Адвокат.

«Зенит» впервые за 22 года потерпел пять поражений от московских команд

«Зенит» завершил сезон с наименьшим за 10 лет количеством очков в противостоянии с московскими командами, одержав лишь одну победу и дважды сыграв вничью.

«Спартак» стал единственным московским клубом без побед и с поражением в матчах с «Зенитом». «Красно-белые» не могут обыграть петербургский клуб с декабря 2019 года — 12 матчей. А в Петербурге »Спартак» побеждал с мая 2012 года.

При этом «Динамо» и «Локомотив» одержали победы в обеих играх. «Бело-голубые» дважды победили петербургский клуб в одном сезоне впервые. За последние 10 лет четырем клубам удавалось выиграть все матчи сезона у «Зенита» и только «Локомотив» это сделал дважды.

«Зенит» впервые с 2002 года потерпел три домашних поражения от московских команд в матчах РПЛ. «Динамо» одержало первую гостевую победу над петербургским клубом за 21 год, ЦСКА — за 13.

«Локомотив» прервал 11-матчевую безвыигрышную серию в играх «Зенитом», одолев питерцев в гостях. До нынешнего сезона последняя победа была одержана весной 2018 года. В чемпионском сезоне-2017/18 «Локомотив» дважды победил «Зенит», в нынешнем это достижение удалось повторить.

Примечательно, что до марта 2023 года «Зенит» имел 20-матчевую беспроигрышную серию во встречах с московскими клубами. В нынешнем сезоне «Динамо» и «Локомотив» набрали в матчах с «Зенитом» по 6 очков, ЦСКА — 4, «Спартака» — 1.

«Зениту» перестали давать бить пенальти

«Зенит» лишь в 11-м туре впервые пробил пенальти. С учетом предыдущего сезона петербургскому клубу не давали бить пенальти 15 матчей подряд — в эпоху Семака такого еще не было. Всего клуб дважды бил пенальти в завершившемся чемпионате и оба 11-метровых в играх с «Сочи», в последний раз в 16-м туре.

К сравнению, в 2019-2023 гг. «Зенит» пробивал 7-11 пенальти. При Семаке лишь в сезоне 2018/19 петербургскому менее семи раз дали пробить 11-метровый — 3.

В нынешнем же сезоне форвард ЦСКА Федор Чалов подходил к «точке» чаще всех игроков «Зенита» — реализовал все семь ударов. Всего же в ворота соперника армейцев восемь раз назначались пенальти. Аналогичное же количество пробил «Краснодар», где зачастую к 11-метровой отметке подходил Эдуард Сперцян — 7 (6 — реализовал). Команды делят второе место по этому показателю. Лидируют «Крылья Советов» — 11. Также в лидерах находятся «Ростов» (8), «Урал» и «Сочи» — по семь.

Лучший старт в истории «Краснодара»

«Краснодар» стартовал с четырех побед подряд, а первое поражение потерпел в 12 туре. Всего в осенней части клуб дважды проиграл — в матчах с ЦСКА и «Уралом». В результате команда ушла на перерыв первой. До последнего матча команда лидировала 19 туров, вторым по этому показателю является «Зенит» — шесть.

При этом «Краснодар» прошел 2023 год без домашних поражений. Впервые в истории клуб не проиграл ни одного домашнего матча в календарном году — 12 побед и 4 ничьи. Первое за два года домашнее поражение клуб потерпел в апрельском матче с «Зенитом» (1:2)

До «Краснодара» именно «Зенит» (2019 г.) был последней командой, ни разу не проигравшей дома за календарный год.

За что лидер уволил тренера

«Краснодар» после сенсационного поражения «Химкам» в Кубке России и вылета из турнира уволил главного тренера Владимир Ивич. Несмотря на слабый старт клуба в весенней части, удивление не скрывали даже игроки команды. О причинах Ивич так и не сообщил, но СМИ с первых дней отставки называли в качестве причины конфликт с менеджментом клуба и владельцем Сергеем Галицим.

Под руководством серба команда впервые всерьез боролась за чемпионство — практически неизменно лидировала с 1-го тура до 19-го. А перед увольнением отставание от лидирующего «Зенита» составляло одно очко.

Ивича сменил Мурад Мусаев, под руководством которого команда одержала четыре победы в девяти играх перед 30-м туром и сохранила шансы на чемпионство только благодаря небывалому кризису «Зенита».

В истории чемпионатов России редко увольняли тренеров, чьи команды лидировали или находились в одном-двух очках от первого места. В 2006 году «Локомотив» под руководством серба Славолюба Муслина после провального старта (3 поражения, 1 ничья в 15-е место после 4-го тура) выдал 16-матчевую беспроигрышную серию, благодаря которой вышел на первое место.

Однако за восемь туров до финиша серб был уволен, несмотря на лидерство в турнирной таблице. Случилось это после сенсационного вылета из Кубка УЕФА от бельгийского «Зюлте-Варегема» и домашнего поражения от «Москвы».

Как «Динамо» возвращалось в чемпионскую гонку на последних секундах

«Динамо» в нынешнем сезоне упустило немало очков на последних минутах. Однако мае вырвало две победы подряд на 95-й и 99-й минутах, благодаря чем не только вернулось в чемпионскую гонку, но и стало фаворитом.

В домашней встрече 27-го тура с «Сочи» камерунский форвард Муми Нгамалё забил победный гол на 95-й минуте.

В гостевой встрече 28-го тура с «Балтикой» он же поразил ворота на 99-й минуте — 3:2. При этом до 93-й минуте «Динамо» уступало со счетом 1:2. Примечательно, что в игре 29-го тура Нгамалё поразил ворота «Крыльев Советов» на 92-й минуте. При этом до 27-го тура на счету камерунца было три гола в нынешнем сезоне РПЛ.

Как ЦСКА растранжирил шансы на чемпионство

ЦСКА потерял в концовках матчей 19 очков. Армейцы установили рекорд сезона по упущенным очкам в матчах, в которых они вели в счете. Этих очков хватило, чтобы стать чемпионом.

При этом московское «Динамо» потеряло 13 очков из-за пропущенных мячам в концовках, что не помешало им бороться за чемпионство. По ходу сезона бело-голубые дважды упускали победы при перевесе в два мяча.

Самые домашние команды чемпионата России

«Спартак» и ЦСКА проиграли лишь по 3 из 30 домашних матчей со старта прошлого сезона РПЛ, что является лучшим результатом лиги. Однако в нынешнем сезоне реже всех дома проигрывал «Локомотив» — 1.

Первый пента-трик в ХХI веке

Лучший бомбардир «Зенита» и РПЛ Матео Кассьерра в гостевом матче предпоследнего тура забил пять голов в ворота «Ахмата». Это первый подобный случай в РПЛ в XXI веке. Покер оформляли семь раз, причем в последних трех случаях это были игроки «Зенита» (Малком, Дзюба и Ерохин).

В топ-10 лигах Европы последний пента-трик был в мае 2022 года, когда Марио Балотелли забил пять в чемпионате Турции. А в топ-5 лигах это последним делал Лука Йович в Бундеслиге в 2018 году.

Как «Ростов» Карпина потерпел первое разгромное поражение дома

«Ростов» в апреле на своем поле проиграл «Спартаку» со счетом 1:5. Ростовский клуб впервые при Валерии Карпине потерпел домашний разгром в РПЛ, а также впервые за 10 лет пропустил 5 голов в домашнем матче (0:5 против «Зенита» в 2014 году).

«Спартак» же впервые с 2012 года забил пять голов в гостях — «Крыльев Советов» (5:0).

«Ростов» в нынешнем сезоне стал самой нестабильной командой. На протяжении всего сезона команда играла отрезками. К примеру, вслед за мартовской победной серией со общим счетом 7:2 пошли невнятные матчи с аутсайдерами и последующий разгром от «Спартака».

Клубу также нередко не хватало стабильности по ходу одного матча. В частности, команда дважды спаслась от поражения, уступая в два мяча, но завоевала лишь одно очко в двух матчах, где вела с разницей в два мяча.

Как аутсайдеры побеждали фаворитов

В нынешнем сезоне от любой команды, борющейся за выживание, можно было ждать сюрприз. К примеру, «Факел» впервые в истории дважды за сезон обыграл «Спартак», лишил очков «Динамо», «Зенит». «Балтика» победила ЦСКА, «Оренбург» — «Зенит» и «Локомотив».

Беспросветный аутсайдер «Сочи» в весенней части обыграл «Спартак», отнял очки у ЦСКА, «Локомотива», был в нескольких минутах от того, чтобы лишить «Динамо» и «Краснодар» шансов на чемпионство.

Оказавшийся в зоне борьбы за выживания «Ахмат» после прихода тренера Магомеда Адиева и поражения со счетом 1:7 от «Балтики» выдал пятиматчевую победную серию, где фигурируют ЦСКА и «Краснодар». Из топ-8 только «Динамо» избежало поражений в играх с аутсайдерами.

По причине равного уровня команд во второй половине клубы с 11 места и ниже до последнего боролись за сохранение прописки в РПЛ. В итоге, вылетели из РПЛ «Балтика» и «Сочи», в стыковых матчах сыграют «Урал» и «Пари НН».