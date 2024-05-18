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Эксклюзив

Камбэк года. Как шансы «Динамо» на золото за месяц возросли с 0,3 до 49%

«Динамо» стало фаворитом РПЛ: за месяц шансы на золото увеличились с 0,3 до 49%
«Динамо» перед 29-м туром РПЛ является фаворитом чемпионской гонки, находясь в четырех очках от золота. Однако месяц назад шансы на чемпионство оценивались в 0,3%. Как менялись шансы лидеров РПЛ на золото — в материале «РБК Спорт»
Фото: пресс-служба ФК "Динамо"
Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

Как разворачивалась чемпионская гонка

Нынешний сезон чемпионата России по футболу выдался одним из самых интригующих в истории. В последние пять лет «Зенит» неизменно становился чемпионом не менее чем за четыре тура до финиша. В нынешнем же году ситуация иная: за два тура до конца «Зенит» даже не является фаворитом, а вместе с петербургской командой за золото борются московское «Динамо» и «Краснодар».

Интрига сохраняется не только в верхней части турнирной таблицы. А борьба за выживание развернулась среди пяти команд без учета замыкающего таблицу «Сочи».

Фаворитом в чемпионской гонке является «Динамо», которое находится в четырех очках от первых в истории российских первенств золотых медалей. Статистическая компания Opta Sports оценивает шансы бело-голубых на золото в 48,9%, «Зенита» — в 29,5%, «Краснодара» — в 19,8%.

Камбэк года. Как шансы «Динамо» на золото за месяц возросли с 0,3 до 49%

При этом четыре тура назад ситуация была кардинально противоположной. В 24-м туре «Зенит» одержал волевую победу над «Краснодаром» (2:1). В шестом подряд чемпионстве петербургского клуба на тот момент сомневались немногие. Opta оценивала шансы «Зенита» в 90,2%, «Краснодара» — 9,5%. «Динамо» же после поражения на последних секундах матча с «Уралом» 14 апреля не рассматривалось в качестве претендента на первое место. Шансы московской команды оценивались в 0,3%.

Поворотным стал 26-й тур, когда «Динамо» дома обыграло «Зенит» со счетом 1:0. «Краснодар» же не воспользовался возможностью обойти петербургский клуб, сыграв вничью с самарскими «Крыльями Советов».

Никто не мог предугадать, что с 26-28 турах «Зенит» и «Краснодар» наберут по одному очку и забьют на двоих один гол. «Динамо» же выдало два драматичных матча, вырвав на последних минутах победы над «Сочи» и калининградской «Балтикой». В обоих встречах автором победных голов стал Муми Нгамале, который поразил ворота на 95-й и 99-м минутах соответственно.

В результате «Динамо» подошло к 29-му туру с двухочковым отрывом от «Зенита» и трехочковым от «Краснодара».

Кто станет чемпионом при равенстве очков

  • В случае равенства очков в матче с петербургским клубом чемпионом станет «Динамо» за счет двух побед в очных встречах.
  • В случае же равенства очков у трех команд, то чемпионство будет зависеть от матча заключительного тура «Краснодар» — «Динамо». Дома бело-голубые уступили со счетом 1:3, и ничейный результат позволит им занять первое место за счет большого количества очков в очных матчах с занимающими первое место командами. «Краснодару» в таком случае будет нужна только победа для первого золота в истории.
  • При равенстве очков между «Зенитом» и «Краснодаром» чемпионом станет петербургский клуб.

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