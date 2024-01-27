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Шестая ракетка России сменил спортивное гражданство

Шестая ракетка России Александр Шевченко будет выступать за Казахстан
Александр Шевченко теперь будет выступать за Казахстан. 23-летний теннисист сейчас занимает 48-е место в рейтинге ATP
Александр Шевченко
Александр Шевченко (Фото: Sarah Reed / Getty Images)

Российский теннисист Александр Шевченко сообщил в своем Instagram (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), что со следующей недели будет выступать под флагом Казахстана.

«Привет всем, хочу сообщить, что со следующей недели я буду представлять Казахстан. Я очень горжусь этим и не могу дождаться момента, когда уже выйду на корт, стараясь создавать незабываемые моменты для себя и страны», — написал Шевченко в сторис.

О планах Шевченко сменить спортивное гражданство стало известно еще в октябре 2022 года, получение заявки подтвердили в Федерации тенниса Казахстана.

Шевченко занимает 48-е место в мировом рейтинге, он является шестой ракеткой России. В декабре Шевченко женился на российской теннисистке Анастасии Потаповой.

Еще с конца 2000-х годов многие российские теннисисты уезжали выступать за Казахстан — в частности, это сделали Михаил Кукушкин, Андрей Голубев, Юрий Щукин, Евгений Королев, Ярослава Шведова, Галина Воскобоева и Елена Рыбакина. Самым успешным среди мужчин является Александр Бублик, который сменил спортивное гражданство в 2016 году. Сейчас 26-летний теннисист занимает 27-е место в рейтинге ATP.

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теннис смена гражданства Александр Шевченко
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