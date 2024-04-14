Третья ракетка мира Алькарас не будет защищать титул на турнире в Барселоне

Третья ракетка мира Алькарас снялся с турнира в Барселоне из-за травмы

Карлос Алькарас снялся со второго турнира подряд из-за травмы. Он побеждал на грунтовом турнире в Барселоне два года подряд

Карлос Алькарас (Фото: Al Bello / Getty Images)

Двукратный чемпион турнира ATP-500 в Барселоне испанец Карлос Алькарас не выступит на соревнованиях в этом году из-за травмы правой руки, сообщила пресс-служба ATP.

Ранее 20-летний испанец снялся с турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Алькарас в этом сезоне одержал 15 побед при четырех поражениях и выиграл «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.

Другой испанец Рафаэль Надаль, также снявшийся ранее с турнира в Монте-Карло, пока планирует выступить в Барселоне.

Турнир с призовым фондом почти €2,8 млн пройдет с 15 по 21 апреля.

Из россиян в основной сетке сыграют Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин и Павел Котов.