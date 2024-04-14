 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Третья ракетка мира Алькарас снялся с турнира в Барселоне из-за травмы

Третья ракетка мира Алькарас не будет защищать титул на турнире в Барселоне
Карлос Алькарас снялся со второго турнира подряд из-за травмы. Он побеждал на грунтовом турнире в Барселоне два года подряд
Карлос Алькарас
Карлос Алькарас (Фото: Al Bello / Getty Images)

Двукратный чемпион турнира ATP-500 в Барселоне испанец Карлос Алькарас не выступит на соревнованиях в этом году из-за травмы правой руки, сообщила пресс-служба ATP.

Ранее 20-летний испанец снялся с турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Алькарас в этом сезоне одержал 15 побед при четырех поражениях и выиграл «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.

Джокович проиграл в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло
Спорт
Новак Джокович

Другой испанец Рафаэль Надаль, также снявшийся ранее с турнира в Монте-Карло, пока планирует выступить в Барселоне.

Турнир с призовым фондом почти €2,8 млн пройдет с 15 по 21 апреля.

Из россиян в основной сетке сыграют Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин и Павел Котов.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис ATP Карлос Алькарас
Материалы по теме
У американского теннисиста во Франции украли часы за €300 тыс.
Спорт
Джокович проиграл в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло
Спорт
Рублев разгромно проиграл Надалю тренировочный сет в Барселоне
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
Как израильтяне бежали в бомбоубежища во время иранской атаки. Видео Политика, 18:03
В центре Саратова водитель попытался задавить участников массовой драки Общество, 17:59
Куда летели ракеты Ирана. Инфографика Политика, 17:56
В правительстве Израиля пообещали собрать коалицию против Ирана Политика, 17:42
FT узнала, почему Сербия заключит оружейную сделку не с Россией Политика, 17:28
Третья ракетка мира Алькарас снялся с турнира в Барселоне из-за травмы Спорт, 17:13
Курганский губернатор сказал, кому надо эвакуироваться в первую очередь Общество, 17:08
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
«Дочка» Auchan продала свои российские активы Бизнес, 16:48
Агент оценил в 99% вероятность ухода Антона Миранчука из «Локомотива» Спорт, 16:42
Иран заявил об ударе по Израилю гиперзвуковым оружием Политика, 16:34
В Харькове прогремел взрыв Политика, 16:27
Россияне не обращались в посольство в Израиле после ночной атаки Ирана Политика, 16:18
«Динамо» проиграло третий матч подряд в РПЛ Спорт, 16:17
«Спартак» уволил Гильермо Абаскаля. Чем известен бывший тренер команды 16:17