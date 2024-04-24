Клуб РПЛ решил не увольнять Юрана после пяти поражений подряд
«Пари Нижний Новгород» не планирует расставаться с главным тренером Сергеем Юраном. Об этом «Матч ТВ» заявил генеральный директор клуба Давид Мелик‑Гусейнов.
В среду «Пари НН» уступил «Локомотиву» в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:3, ведя 2:0. Нижегородский клуб проиграл уже пять матчей подряд.
«Сергей Николаевич работает. Никаких разговоров об изменении формата работы нет», — сказал Мелик‑Гусейнов.
По словам Мелик‑Гусейнова, обсуждаются вопросы, как можно усилиться с имеющимися ресурсами. «Тем более что у нас многие футболисты выбыли из‑за травм. Сергей Николаевич строит игру, исходя из того, что у него есть на руках», — добавил гендиректор «Пари НН».
Юран возглавляет нижегородский клуб с апреля 2023 года. В нынешнем сезоне РПЛ команда занимает десятое место.
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