«Пари НН» не будет увольнять Сергея Юрана после пяти поражений подряд

Клуб РПЛ решил не увольнять Юрана после пяти поражений подряд

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов заявил, что главный тренер команды продолжает работу и никаких обсуждений по изменению его роли в клубе не ведется

Сергей Юран (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

«Пари Нижний Новгород» не планирует расставаться с главным тренером Сергеем Юраном. Об этом «Матч ТВ» заявил генеральный директор клуба Давид Мелик‑Гусейнов.

В среду «Пари НН» уступил «Локомотиву» в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:3, ведя 2:0. Нижегородский клуб проиграл уже пять матчей подряд.

«Сергей Николаевич работает. Никаких разговоров об изменении формата работы нет», — сказал Мелик‑Гусейнов.

По словам Мелик‑Гусейнова, обсуждаются вопросы, как можно усилиться с имеющимися ресурсами. «Тем более что у нас многие футболисты выбыли из‑за травм. Сергей Николаевич строит игру, исходя из того, что у него есть на руках», — добавил гендиректор «Пари НН».

Юран возглавляет нижегородский клуб с апреля 2023 года. В нынешнем сезоне РПЛ команда занимает десятое место.