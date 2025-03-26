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Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал крупного турнира в Майами в паре

Российские теннисистки в 1/4 финала победили соотечественницу Екатерину Александрову и американку Пейтон Стернс
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Rich Storry / Getty Images)

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в полуфинал турнира WTA 1000 в Майами в парном разряде.

В 1/4 финала 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер обыграли россиянку Екатерину Александрову и американку Пейтон Стернс со счетом 5:7, 6:3, 10:4.

Их следующими соперницами будут Цзян Синьюй / Фанг-Се Ву (Китай/Тайвань) или Ван Синьюй / Чжэн Сайсай (Китай).

В прошлом году на Олимпийских играх в Париже Шнайдер и Андреева впервые играли вместе в паре и дошли до финала, уступив там итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини. В этом сезоне они выиграли турнир в Брисбене и дошли до полуфинала Australian Open и на «тысячнике» в Дохе.

В парном рейтинге WTA Шнайдер занимает 26-е место, а Андреева — 29-е.

Турнир в Майами завершится 29 марта, призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Соревнования категории WTA 1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Мирра Андреева Диана Шнайдер Екатерина Александрова
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
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