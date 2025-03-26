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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Овечкин назвал веселым временем погоню за снайперским рекордом Гретцки

Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
Капитан «Вашингтона» считает, что нужно наслаждаться этим периодом
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Cameron Bartlett / Getty Images)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин считает классным временем свою погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки в НХЛ.

39-летний россиянин забросил 889-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в игре с «Виннипег Джетс». Ему осталось забить еще шесть голов, чтобы побить рекорд Гретцки (894).

«Это веселое время, очевидно. Ты должен просто наслаждаться им, получать удовольствие. Это особый момент. Все смотрят, следят за мной. Внимание каждого обращено к нам», — цитирует Овечкина телеграм-канал его медиакоманды.

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Александр Овечкин

«Вашингтону» осталось провести еще 11 матчей в нынешнем регулярном чемпионате.

Согласно статистике, при сохранении текущей результативности Овечкин побьет рекорд Гретцки в гостевой встрече с «Нью-Йорк Айлендерс», которая пройдет в ночь на 16 апреля по московскому времени.

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Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Уэйн Гретцки
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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