Овечкин назвал веселым временем погоню за снайперским рекордом Гретцки
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин считает классным временем свою погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки в НХЛ.
39-летний россиянин забросил 889-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в игре с «Виннипег Джетс». Ему осталось забить еще шесть голов, чтобы побить рекорд Гретцки (894).
«Это веселое время, очевидно. Ты должен просто наслаждаться им, получать удовольствие. Это особый момент. Все смотрят, следят за мной. Внимание каждого обращено к нам», — цитирует Овечкина телеграм-канал его медиакоманды.
«Вашингтону» осталось провести еще 11 матчей в нынешнем регулярном чемпионате.
Согласно статистике, при сохранении текущей результативности Овечкин побьет рекорд Гретцки в гостевой встрече с «Нью-Йорк Айлендерс», которая пройдет в ночь на 16 апреля по московскому времени.
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