Журналист узнал о планах НХЛ праздновать рекордный гол Овечкина 7 минут
НХЛ собирается ограничить церемонию празднования рекордного гола Александра Овечкина во время матча семью минутами, сообщил в подкасте Стива Дэнгла журналист TSN Крис Джонстон. Его слова приводит Russian Machine Never Breaks.
Овечкину осталось семь голов, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки по шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру (894). По подсчетам лиги, это произойдет 16 или 18 апреля.
«Когда он повторит рекорд, церемонии не будет», — сказал Джонстон, объяснив, что этот матч может быть слишком важен для соперников «Вашингтона» в контексте борьбы за место в плей-офф.
По его словам, лига позволит игрокам «Кэпиталз» выйти на лед, чтобы поздравить Овечкина, и эта пауза будет немного длиннее, чем обычно, но само чествование будет уже после 895-го гола.
Журналист отметил, что, когда Овечкину останется четыре гола до нового рекорда, все матчи «Вашингтона» будет посещать Гретцки, а от лиги на играх будет около 15 представителей.
На счету 39-летнего Овечкина 888 голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. «Вашингтону» осталось сыграть 12 матчей в «регулярке».
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