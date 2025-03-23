Журналист узнал о планах НХЛ праздновать рекордный гол Овечкина 7 минут

Овечкину осталось семь шайб до нового рекорда НХЛ. Инсайдер TSN Крис Джонстон сообщил, что партнерам Овечкина разрешат его поздравить, когда он догонит Гретцки, но большое чествование будет уже после 895-й шайбы

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

НХЛ собирается ограничить церемонию празднования рекордного гола Александра Овечкина во время матча семью минутами, сообщил в подкасте Стива Дэнгла журналист TSN Крис Джонстон. Его слова приводит Russian Machine Never Breaks.

Овечкину осталось семь голов, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки по шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру (894). По подсчетам лиги, это произойдет 16 или 18 апреля.

«Когда он повторит рекорд, церемонии не будет», — сказал Джонстон, объяснив, что этот матч может быть слишком важен для соперников «Вашингтона» в контексте борьбы за место в плей-офф.

По его словам, лига позволит игрокам «Кэпиталз» выйти на лед, чтобы поздравить Овечкина, и эта пауза будет немного длиннее, чем обычно, но само чествование будет уже после 895-го гола.

Журналист отметил, что, когда Овечкину останется четыре гола до нового рекорда, все матчи «Вашингтона» будет посещать Гретцки, а от лиги на играх будет около 15 представителей.

На счету 39-летнего Овечкина 888 голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. «Вашингтону» осталось сыграть 12 матчей в «регулярке».