Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до пяти голов

Российский форвард «Вашингтона» забросил 889-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в игре с «Виннипегом»

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от рекорда лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки до пяти голов.

Овечкин отличился в гостевом матче регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс».

Теперь на счету 39-летнего россиянина 889 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Ему осталось забить шесть голов, чтобы побить рекорд Гретцки (894).

Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в составе которого провел всю карьеру в НХЛ.