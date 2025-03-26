Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до пяти голов
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от рекорда лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки до пяти голов.
Овечкин отличился в гостевом матче регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс».
Теперь на счету 39-летнего россиянина 889 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Ему осталось забить шесть голов, чтобы побить рекорд Гретцки (894).
Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в составе которого провел всю карьеру в НХЛ.
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