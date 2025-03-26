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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до пяти голов

Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
Российский форвард «Вашингтона» забросил 889-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в игре с «Виннипегом»
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от рекорда лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки до пяти голов.

Овечкин отличился в гостевом матче регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс».

Теперь на счету 39-летнего россиянина 889 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Ему осталось забить шесть голов, чтобы побить рекорд Гретцки (894).

Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в составе которого провел всю карьеру в НХЛ.

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Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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