Быков назвал детской критику Медведева в адрес судей в плей-офф КХЛ

Глава петербургского СКА Александр Медведев заявил о предвзятом судействе в матче против «Автомобилиста». Бывший тренер сборной России по хоккею Быков считает, что всегда нужно искать ошибки в себе, а не «спихивать на кого-то»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев поступил некорректно, обвинив судей в предвзятости в мачте 1/4 финала плей-офф КХЛ.Об этом «РБК Спорт» заявил бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков.

СКА 25 марта уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 4:5 и завершил выступления в Кубке Гагарина, проиграв серию 1/4 финала в пяти матчах. Председатель совета директоров петербургского клуба Александр Медведев обвинил судей в предвзятости.

«Уважаемый Александр Иванович вообще не должен говорить таких слов в силу того, что это неуважение к судейскому корпусу, который является частью Континентальной хоккейной лиги и старается профессиональной подойти к своим обязанностям и своей работе. Озвучивать свою точку зрения по отношению судейскому корпусу по меньшей мере некорректно», — сказал Быков.

Быков считает, что клубам нужно всегда искать ошибки в себе, а спихивать на кого-то — это «по-детски».

«Могут быть какие-то небольшие ошибки судей, это тоже люди, но говорить о предвзятости — это неправильно. Это люди, которые стараются выполнять свою работу профессионально. Мне кажется, что зря так высказался. Думаю, что нужно всегда искать ошибки в себе и смотреть, в связи с чем произошел сбой, делать анализ. А на кого-то просто спихнуть — это по меньшей мерей звучит по-детски, несерьезно», — отметил он.

В последний раз СКА вылетал во втором раунде в 2014 году от ярославского «Локомотива» и с тех пор доходил как минимум до финала конференции, в 2015 и 2017 годах брал Кубок Гагарина.