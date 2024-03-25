«Автомобилист» выбил СКА из Кубка Гагарина

«Автомобилист» стал вторым полуфиналистом Кубка Гагарина, обыграв в пяти матчах СКА. Пятая встреча серии в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:5. СКА не проигрывал во втором раунде с 2014 года

Главный тренер СКА Роман Ротенберг (Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург))

Петербургский СКА проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ и завершил выступление в турнире.

Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:5 (1:2, 3:1, 0:2).

У СКА отличились Арсений Грицюк (10-я и 34-я минуты), Михаил Воробьев (32) и Марат Хайруллин (34).

У «Автомобилиста» забивали Алексей Макеев (4, 20), Алексей Бывальцев (39), Ник Энберт (41) и Андрей Обидин (52).

Счет в серии до четырех побед стал 4–1 в пользу «Автомобилиста», который выиграл шестой гостевой матч плей-офф из шести и впервые вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

СКА в последний раз вылетал во втором раунде в 2014 году от ярославского «Локомотива» и с тех пор доходил как минимум до финала конференции, в 2015 и 2017 годах брал Кубок Гагарина.

В этом сезоне клубы во втором раунде играют с соперниками из другой конференции.

Ранее в полуфинал вышел челябинский «Трактор», который всухую обыграл победителя регулярного чемпионата, московское «Динамо».