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Эксклюзив

Экс-арбитр фразой «не соображает» оценил критику главы СКА в адрес судей

Экс-арбитр Зайцев: господин Медведев не соображает в судействе
Глава СКА Александр Медведев обвинил судей матча с «Автомобилистом» в предвзятости. Экс-арбитр Александр Зайцев отметил, что судейская бригада встречи хорошо отработала игру
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев, обвинивший судей в предвзятости, ничего не соображает в судействе. Об этом «РБК Спорт» заявил бывший арбитр международной категории Александр Зайцев.

СКА 25 марта уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 4:5 и завершил выступления в Кубке Гагарина, проиграв серию 1/4 финала в пяти матчах. Председатель совета директоров петербургского клуба Александр Медведев обвинил судей в предвзятости.

«Безапелляционные слова председателя совета директоров СКА. К сожалению, в судействе господин Медведев никак не соображает и слушать его непрофессиональный лепет даже не стоит. Куда он на судей пищит, они выполняют все те пункты, которые утвердили перед началом сезона», — сказал Зайцев.

Глава СКА обвинил судей в предвзятости после вылета из плей-офф КХЛ
Спорт
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

В концовке второго периода голкипер СКА Никита Серебряков получил удаление за подножку, которое екатеринбуржцы реализовали, сделав счет 3:4, а в третьем периоде забросили еще дважды и выиграли матч. Медведев назвал вопиющий случай с удалением Серебрякова «переполнил чашу терпения».

Зайцев заявил, что арбитр принял правильное решение, удалив голкипера СКА Серебрякова. «Я понимаю их озабоченность. Но правила такие. Раньше было, что если ты выбиваешь шайбу, а потом валишь игрока, то это не считалось, но сейчас отменили это правило. Даже если ты раньше коснулся шайбы и повалил игрока, это удаление. Пускай правила меняет, звонит в Международную федерацию хоккея, с которой мы не умеем разговаривать, которая на нас плюет и с них требует. Пускай к президентам клубов обратится», — добавил он.

Бывший арбитр отметил, что судейская бригада хорошо отработала встречу. «Все судьи отработали отлично. Даже удивлен судьей Евгением Гамалеем, которого я считал очень слабым судьей. Здесь к нему никаких претензий. Здорово отработал», — заключил он.

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СКА в последний раз вылетал во втором раунде в 2014 году от ярославского «Локомотива» и с тех пор доходил как минимум до финала конференции, в 2015 и 2017 годах брал Кубок Гагарина.

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Теги
Альвина Цаканян
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург ХК Автомобилист Александр Медведев
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