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«Авангард» сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

«Авангард» сократил отставание в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ с «Локомотивом»
Омский клуб выиграл пятый матч серии со счетом 4:2. Следующая встреча пройдет 28 марта в Ярославле
Игроки &laquo;Авангарда&raquo;
Игроки «Авангарда» (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Ярославский «Локомотив» в гостях проиграл омскому «Авангарду» со счетом 2:4 в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.

В составе гостей шайбы забросили Максим Березкин (седьмая минута) и Максим Шалунов (29). У хозяев отличились Томаш Юрчо (25), Райан Спунер (32), Семен Чистяков (49) и Рид Буше (56).

Счет в серии до четырех побед стал 3–2 в пользу «Локомотива». Следующий матч серии пройдет 28 марта в Ярославле.

«Автомобилист» выбил СКА из Кубка Гагарина
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг

В регулярном чемпионате «Авангард» занял второе место в Восточной конференции, «Локомотив» был третьим на Западе.

В первом раунде плей-офф «Авангард» победил тольяттинскую «Ладу», «Локомотив» выбил московский ЦСКА, действующего обладателя Кубка Гагарина.

19 марта «Авангард» после разгрома со счетом 0:7 во втором матче серии отправил в отставку главного тренера Михаила Кравца, и.о. главного тренера стал Сергей Звягин.

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Ранее в полуфинал вышли челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист», которые выбили в 1/4 финала фаворитов — московское «Динамо» и петербургский СКА соответственно. Впервые в истории КХЛ две команды с посевом «5–8» вышли в полуфинал Кубка Гагарина — «Автомобилист» был пятым в Восточной конференции, «Трактор» — шестым.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Авангард ХК Локомотив Ярославль
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