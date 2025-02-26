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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Одноклубник назвал Овечкина единственным в своем роде

Нападающий «Вашингтона» Эллер назвал Овечкина единственным в своем роде
Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
Форвард «Вашингтона» Ларс Эллер отметил, что Овечкин устанавливает высокую планку для остальных игроков команды своей великолепной игрой даже в 39-летнем возрасте
Ларс Эллер
Ларс Эллер (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» восхитился выступлениями в нынешнем сезоне капитана своей команды Александра Овечкина.

«Он единственный в своем роде. Ты вдохновляешься, играя с ним и видя, на что он способен. Для остальной команды пример для подражания то, что в его возрасте Овечкин все еще способен выступать и забивать в таком темпе, как сейчас. Это устанавливает высокую планку для всех нас», — цитирует Эллера сайт НХЛ.

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Спорт
Александр Овечкин

«Вашингтон» уступил со счетом 1:3, 39-летний Овечкин отметился единственным голом в своей команде, забив с острого угла. Россиянин в 19-й раз в карьере преодолел отметку в 30 голов за сезон.

На счету Овечкина 883 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 12, чтобы побить рекорд лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Ларс Эллер
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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