Овечкин в рекордный 19-й раз достиг отметки в 30 шайб за сезон

Овечкин обновил рекорд в НХЛ по числу сезонов с 30 голами

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил единственную шайбу в составе команды в матче против «Калгари Флэймс». Он в 19-й раз в карьере преодолел отметку в 30 голов за сезон

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Калгари Флэймз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 1:3.

В составе «Калгари» отличились Мартин Поспишил (12-я минута), Мэтт Коронато (17) и Джонатан Юбердо (56). У «Вашингтона» единственную шайбу забросил Александр Овечкин.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший 883-ю шайб в карьере, сократил отставание от повтора рекорда канадца Уэйна Гретцки до 11 шайб (894).

Всего в нынешнем розыгрыше 39-летний россиянин забросил 30 шайб и сделал 17 результативных передач в 42 матчах. Овечкин в 19-й раз в карьере преодолел отметку в 30 голов за сезон, являясь лидером по этому показателю. Россиянин обновил свой рекорд. На втором месте идет Майк Гартнер (17), на третьем — Яромир Ягр (15).

Кроме того, Овечкин стал четвертым игроком НХЛ в возрасте 39 лет и старше, который смог за один сезон регулярного чемпионата забросить 30 и более голов: ранее в истории лиги это удавалось Горди Хоу, Джонни Буцику и Теему Селянне.

«Вашингтон» набрал 84 очка в 58 матчах и занимает первое место в Восточной конференции. До конца текущего сезона регулярного чемпионата команда проведет еще 24 матча.