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Чемпион Олимпиады-1998 заявил о несогласии с отстранением сборной России

Чемпион Олимпиады-1998 Ружичка: отстранение сборной России меня беспокоит
Чешский тренер Владимир Ружичка заявил, что спортсмены не виноваты в российско-украинском конфликте и он не понимает отказа от вызова игроков из КХЛ в сборную, как это сделали в Словакии
Владимир Ружичка
Владимир Ружичка (Фото: Alexander Hassenstein / Bongarts / Getty Images)

Чемпион Игр в Нагано и бывший главный тренер сборной Чехии Владимир Ружичка заявил CNN Prima News, что его беспокоят санкции к российскому хоккею из-за ситуации на Украине.

10 мая в Чехии стартовал чемпионат мира, на котором по решению международной федерации (IIHF) уже в третий раз подряд не выступят российские хоккеисты.

«Меня это беспокоит. Спортсмены не виноваты в ситуации между Россией и Украиной», — сказал Ружичка.

По словам Ружички, он также не понимает решение не вызывать в сборную игроков из КХЛ, как это сделали в Словакии. «Спортсмены хотят заниматься спортом, это все, что их волнует», — добавил бывший хоккеист, который намерен баллотироваться в Европарламент.

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Другой чемпион Игр-1998 — Доминик Гашек неоднократно призывал к отстранению россиян, а также критиковал НХЛ, в которой российские игроки продолжают выступать без ограничений. При этом на предложение Вячеслава Фетисова вернуть деньги, заработанные в «Спартаке» в сезоне 2010/11, чех ответил отказом.

В ФХР решение об отстранении сборной называли дискриминационным и связывали это с лоббированием «представителей хоккейных федераций нескольких стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене».

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей сборная России по хоккею Чехия Доминик Гашек
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