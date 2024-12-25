Карпин с Тюкавиным приготовили оливье и рассказали о надеждах на 2025 год
Сборная России по футболу опубликовала видео с главным тренером Валерием Карпиным и нападающим московского «Динамо» Константином Тюкавиным, которые вместе приготовили оливье и обсудили итоги 2024 года.
Карпин сказал, что ему запомнился матч с Брунеем (11:0) благодаря условиям в Краснодаре и большому количеству зрителей, а также встреча с Белоруссией в июне (4:0), потому что «игра неплохая была».
На вопрос, что его порадовало в уходящем году, Карпин сказал Тюкавину: «Вы когда в сборную приезжаете, вы радуете, я вам этого не говорю обычно, но радуете отношением своим. Батрак (второй бомбардир РПЛ Алексей Батраков. — РБК) удивил — выстрелил».
Тюкавин вспомнил, что «Динамо» весной упустило возможность стать чемпионом РПЛ в последнем туре, а из «хорошего и не футбольного» отметил рождение ребенка.
Говоря о 2025 годе, Карпин отметил, что надеется на возвращение российской сборной на международные соревнования. «Этой только надеждой и живем, а все остальное заработаем», — добавил тренер.
Сборная России отстранена от турниров УЕФА и ФИФА с 2022 года. В 2024-м национальная команда провела товарищеские встречи с Сербией (4:0), Вьетнамом (3:0) и Сирией (4:0). Игру с Парагваем отменили из-за теракта в «Крокусе», а с Таиландом — из-за тайфуна.
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