Футбольный матч между Россией и Таиландом отменили из-за тайфуна

Матч должен был состояться 7 сентября, но его отменили из-за обрушившегося на Вьетнам супертайфуна «Яги»

Фото: rfs.ru

Во Вьетнаме из-за непогоды отменили товарищеский матч по футболу между сборными России и Таиланда, сообщает Российский футбольный союз.

Встреча должна была начаться 7 сентября в 16:00 по мск на стадионе «Ми Динь» в Ханое.

На страны Юго-Восточной Азии обрушился супертайфун «Яги», который Би-би-си называет сильнейшим за десятилетие. На острове Хайнань у южного побережья Китая отменили авиарейсы, в Гонконге, Макао и китайской провинции Гуандун закрыли школы. Несколько аэропортов закрыли во Вьетнаме.

В Ханое сильный дождь и ветер, ожидается, что к вечеру непогода усилится. Местное издание Thanh Nien пишет, что матч между Россией и Таиландом могут перенести на воскресенье, 8 сентября.

Сборная России участвует в Ханое в товарищеском турнире LPBank Cup, 5 сентября она разгромила команду Вьетнама со счетом 3:0.