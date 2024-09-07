Футбольный матч между Россией и Таиландом отменили из-за тайфуна
Во Вьетнаме из-за непогоды отменили товарищеский матч по футболу между сборными России и Таиланда, сообщает Российский футбольный союз.
Встреча должна была начаться 7 сентября в 16:00 по мск на стадионе «Ми Динь» в Ханое.
На страны Юго-Восточной Азии обрушился супертайфун «Яги», который Би-би-си называет сильнейшим за десятилетие. На острове Хайнань у южного побережья Китая отменили авиарейсы, в Гонконге, Макао и китайской провинции Гуандун закрыли школы. Несколько аэропортов закрыли во Вьетнаме.
В Ханое сильный дождь и ветер, ожидается, что к вечеру непогода усилится. Местное издание Thanh Nien пишет, что матч между Россией и Таиландом могут перенести на воскресенье, 8 сентября.
Сборная России участвует в Ханое в товарищеском турнире LPBank Cup, 5 сентября она разгромила команду Вьетнама со счетом 3:0.
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