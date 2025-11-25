 Перейти к основному контенту
ЧМ-2026⁠,
0

Роналду избежал длительной дисквалификации за удаление в матче сборной

Сюжет
ЧМ-2026
Лидер сборной Португалии сможет сыграть в первом матче команды в финальной части ЧМ-2026. Форвард уже пропустил игру отбора с Арменией, дополнительную дисквалификацию ему не дали
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Carlos Rodrigues / Getty Images)

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду избежал дополнительной дисквалификации за свое удаление в матче квалификации чемпионата мира 2026 года с командой Ирландии. Об этом сообщают Record и O Jogo.

Португалец 13 ноября получил прямую красную карточку на 61-й минуте, после того как ударил локтем защитника сборной Ирландии Дару О'Ши. Он впервые был удален в матче за сборную Португалии, за которую провел 226 игр.

Роналду могло грозить отстранение сроком до трех игр, которое бы действовало и во время финальной части ЧМ-2026. Но в итоге дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал 40-летнего португальца только на одну игру.

Эту дисквалификацию Роналду уже отбыл — в заключительном матче отбора ЧМ-2026 против Армении (9:1). Сборная Португалии вышла на ЧМ, выиграв свою отборочную группу.

Роналду ранее говорил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним в карьере.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко
Футбол ЧМ-2026 Криштиану Роналду дисквалификация сборная Португалии по футболу
Криштиану Роналду фото
Криштиану Роналду
спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года
