Роналду избежал длительной дисквалификации за удаление в матче сборной
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду избежал дополнительной дисквалификации за свое удаление в матче квалификации чемпионата мира 2026 года с командой Ирландии. Об этом сообщают Record и O Jogo.
Португалец 13 ноября получил прямую красную карточку на 61-й минуте, после того как ударил локтем защитника сборной Ирландии Дару О'Ши. Он впервые был удален в матче за сборную Португалии, за которую провел 226 игр.
Роналду могло грозить отстранение сроком до трех игр, которое бы действовало и во время финальной части ЧМ-2026. Но в итоге дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал 40-летнего португальца только на одну игру.
Эту дисквалификацию Роналду уже отбыл — в заключительном матче отбора ЧМ-2026 против Армении (9:1). Сборная Португалии вышла на ЧМ, выиграв свою отборочную группу.
Роналду ранее говорил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним в карьере.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили