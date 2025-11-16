Португалия без Роналду разгромила Армению и завоевала путевку на ЧМ-2026
Сборная Португалии завоевала путевку на чемпионат мира 2026 года, разгромив в матче отборочного турнира команду Армении.
Матч в Порту завершился со счетом 9:1.
Хет-трики оформили Жоау Невеш (30-я, 41-я и 81-я минуты) и Бруну Фернандеш (45+3 и 72— с пенальти, 52), по голу у Ренату Вейги (7), Гонсало Рамуша (28) и Франсишку Консейсау (90+2).
Единственный гол сборной Армении на счету капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна (18).
Лидер португальской команды Криштиану Роналду пропускал встречу — в предыдущей игре с ирландцами 13 ноября (0:2) получил прямую красную карточку.
Португальцы в седьмой раз подряд пробились в финальную часть чемпионата мира. Лучшим результатом команды была бронза в 1966 году.
