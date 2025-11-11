 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Перу 1 1,55 x 4 2 6,1 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Чили 1 1,55 x 4,1 2 5,9 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Англия Сербия 1 1,32 x 5,1 2 10,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Ирландия Португалия 1 9 x 5 2 1,35 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Украина 1 1,18 x 6,8 2 17 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,85 x 64 2 1,28 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Женщины. Наилегчайший вес. 5 раундов Валентина Шевченко Чжан Вэйли 1 1,75 x 51 2 2,13 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
ЧМ-2026⁠,
0

Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере

Сюжет
ЧМ-2026
Для 40-летнего португальца предстоящий турнир, который пройдет в городах США, Мексики и Канады, станет пятым в карьере
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Carlos Rodrigues / Getty Images)

Чемпионат мира 2026 года станет для португальского нападающего саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду последним в карьере.

«Конечно, это так, ведь мне будет 41 год. Как я уже говорил, я наслаждаюсь этим моментом», — цитирует Роналду O Jogo.

На вопрос о недавних словах о скором завершении карьеры Роналду пошутил, сказав, что «это произойдет через десять лет». «Для меня это значит «скоро». Люди думают, что когда я говорю «скоро», это значит, что это произойдет через полгода или год. Я же шучу», — ответил португалец, смеясь.

Роналду признал, что «когда достигаешь определенного возраста, начинаешь быстро считать месяцы», хотя и подчеркнул, что находится в хорошей форме, продолжает получать удовольствие от игры.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в городах США, Мексики и Канады.

На счету 40-летнего Роналду 225 матчей и 143 гола в составе сборной Португалии. Он является чемпионом Европы (2016) и двукратным победителем Лиги наций УЕФА.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ЧМ-2026 Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу
Криштиану Роналду фото
Криштиану Роналду
спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Роналду назвал себя более известным в мире, чем Трамп
Спорт
Роналду рассказал о своей самой дорогой покупке в жизни
Спорт
Роналду сравнил статус миллиардера с получением «Золотого мяча»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
CNN узнал о паузе в обмене данными Британии и США из-за ударов по судам Политика, 18:33
В Москве обсудили развитие цифровых платформ для госзакупок Город, 18:27
Умеров заявил, что прибыл в Стамбул для разблокировки процесса обменов Политика, 18:22
ЦБ установил курсы доллара и евро на 12 ноября Инвестиции, 18:21
Маршрут к возможностям: как поддержать бизнес в креативных индустриях Отрасли, 18:19
Важные уровни и переток капитала. О чем говорят индикаторы рынка биткоина Крипто, 18:18
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Певицу Наоко в третий раз арестовали на 13 суток Политика, 18:10
Как бизнес адаптируется к колебаниям рынка коммерческого автотранспорта Отрасли, 18:09
Запомнить все: 6 советов от гроссмейстера памяти Эда Кука Образование, 18:07
«МегаФон» первым построил телеком-объект в полосе отвода автодороги Пресс-релиз, 18:03
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
В МИД Азербайджана сообщили о жертвах при крушении самолета ВВС Турции Политика, 17:57
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:56