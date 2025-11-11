Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере

Для 40-летнего португальца предстоящий турнир, который пройдет в городах США, Мексики и Канады, станет пятым в карьере

Криштиану Роналду (Фото: Carlos Rodrigues / Getty Images)

Чемпионат мира 2026 года станет для португальского нападающего саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду последним в карьере.

«Конечно, это так, ведь мне будет 41 год. Как я уже говорил, я наслаждаюсь этим моментом», — цитирует Роналду O Jogo.

На вопрос о недавних словах о скором завершении карьеры Роналду пошутил, сказав, что «это произойдет через десять лет». «Для меня это значит «скоро». Люди думают, что когда я говорю «скоро», это значит, что это произойдет через полгода или год. Я же шучу», — ответил португалец, смеясь.

Роналду признал, что «когда достигаешь определенного возраста, начинаешь быстро считать месяцы», хотя и подчеркнул, что находится в хорошей форме, продолжает получать удовольствие от игры.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в городах США, Мексики и Канады.

На счету 40-летнего Роналду 225 матчей и 143 гола в составе сборной Португалии. Он является чемпионом Европы (2016) и двукратным победителем Лиги наций УЕФА.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах.