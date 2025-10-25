Отец Илона Маска посетил матч КХЛ в Казани
Эррол Маск, отец главы компании Tesla Илона Маска, посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и владивостокским «Адмиралом». Встреча проходит на «Татнефть Арене» в Казани.
Отец Илона Маска был замечен на трибуне.
«Эррол Маск, отец Илона Маска, сегодня болеет за «Ак Барс», — написали в Telegram‑канале «Ак Барса» под фотографией Маска‑старшего на матче.
Эррол Маск прибыл в Казань 21 октября. Бизнесмен посетил местные IT-парки.
79-летний Эррол Маск — южноафриканский инженер, бизнесмен и политик, отец Илона Маска. Родился в Претории в семье англичанки и южноафриканца. Он окончил университет Претории, где изучал электромеханику, а также имеет лицензию пилота. Он был дважды женат. Илон родился от его первой жены Мэй Маск (девичья фамилия — Халдеман).
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов