Спорт⁠,
0

Отец Илона Маска посетил матч КХЛ в Казани

Отец Илона Маска посетил матч КХЛ между «Ак Барсом» и «Адмиралом» в Казани
Эррол Маск был замечен на трибуне «Татнефть Арены» в матче между «Ак Барсом» и «Адмиралом»
Эррол Маск
Эррол Маск (Фото: Global Look Press)

Эррол Маск, отец главы компании Tesla Илона Маска, посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и владивостокским «Адмиралом». Встреча проходит на «Татнефть Арене» в Казани.

Отец Илона Маска был замечен на трибуне.

Эррол Маск
Эррол Маск
(Фото: кадр из трансляции «Кинопоиска» )

«Эррол Маск, отец Илона Маска, сегодня болеет за «Ак Барс», — написали в Telegram‑канале «Ак Барса» под фотографией Маска‑старшего на матче.

Эррол Маск прибыл в Казань 21 октября. Бизнесмен посетил местные IT-парки.

Отец Маска рассказал о попытках через него познакомиться с Трампом
Политика
Эррол Маск

79-летний Эррол Маск — южноафриканский инженер, бизнесмен и политик, отец Илона Маска. Родился в Претории в семье англичанки и южноафриканца. Он окончил университет Претории, где изучал электромеханику, а также имеет лицензию пилота. Он был дважды женат. Илон родился от его первой жены Мэй Маск (девичья фамилия — Халдеман).

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
Хоккей КХЛ ХК Адмирал ХК Ак Барс Илон Маск Эррол Маск
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
