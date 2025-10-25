Отец Илона Маска посетил матч КХЛ в Казани

Отец Илона Маска посетил матч КХЛ между «Ак Барсом» и «Адмиралом» в Казани

Эррол Маск был замечен на трибуне «Татнефть Арены» в матче между «Ак Барсом» и «Адмиралом»

Эррол Маск (Фото: Global Look Press)

Эррол Маск, отец главы компании Tesla Илона Маска, посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и владивостокским «Адмиралом». Встреча проходит на «Татнефть Арене» в Казани.

Отец Илона Маска был замечен на трибуне.

Эррол Маск (Фото: кадр из трансляции «Кинопоиска» )

«Эррол Маск, отец Илона Маска, сегодня болеет за «Ак Барс», — написали в Telegram‑канале «Ак Барса» под фотографией Маска‑старшего на матче.

Эррол Маск прибыл в Казань 21 октября. Бизнесмен посетил местные IT-парки.