Эксклюзив

Отец Маска рассказал о попытках через него познакомиться с Трампом

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Эррол Маск сообщил, что страны Африки хотят наладить прямые контакты с Белым домом, «минуя бюрократию посольств», им есть что предложить США. Отец Маска утверждает, что согласился им помочь
Эррол Маск
Эррол Маск (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Отец американского миллиардера Илона Маска бизнесмен Эррол Маск в интервью Радио РБК рассказал, что представители некоторых стран Африки пытаются через него наладить связь с президентом США Дональдом Трампом, «минуя бюрократию посольств».

«У меня есть африканские страны, которые очень хотят улучшить отношения с США после прихода Трампа. <...> Они выходят на меня», — сообщил южноафриканский бизнесмен. Маск-старший отметил, что государств, которым нужны прямые контакты в Белом доме или американской администрации, «очень много» и в их числе назвал Конго, Мозамбик, Малави и Зимбабве.

«Они обратились ко мне: могу ли помочь — чем смогу. Я знаю людей в администрации, поэтому согласился. Недавно сказал Илону, что одной стране особенно нужна помощь. Он ответил, что посмотрит, что можно сделать. Я все еще над этим работаю», — рассказал он.

Илон Маск первым в истории достиг состояния $500 млрд
Бизнес
Илон Маск

По словам бизнесмена, эти страны хотят быть включены в мировые процессы, они «не столько чего-то требуют, сколько предлагают»: инфраструктуру, аэропорты, порты. «В этом нет ничего плохого, наоборот, это хорошо», — заявил Эррол Маск, но добавил, что Африка сейчас «не в числе стратегических приоритетов».

Трамп и его команда сосредоточены на Израиле и внутренней повестке, отметил бизнесмен, напомнив, что в США продолжается шатдаун федерального правительства: «Нельзя приходить к людям, у которых и так аврал, и просить заняться вопросами «маленьких» африканских стран. Надо подождать своей очереди».

Маск-старший рассказал радио РБК, что продолжает заниматься инженерным консалтингом, в частности, в этом году он работал над проектом в Южной Африке. Также он владеет недвижимостью, покупает и продает самолеты, и «на хлеб с маслом хватает». В прошлом году, по оценке бизнесмена, его доход составил $6–7 млн.

Маск-старший также ответил на вопрос об обвинениях в многочисленных случаях сексуального насилия над своими детьми. О таких эпизодах ранее написала газета The New York Times. Она же сообщала, что подобные случаи стали причиной того, что Илон Маск не общается с отцом.

«Если люди готовы в это верить, мне нечего сказать. [Дочь] Александра сразу мне позвонила [после публикации] — мы очень близки — и сказала: «Папа, эти люди — дьяволы. Тебе придется иметь дело с дьяволом», — отметил Маск-старший.

Он пояснил, что второй раз женился в 1993 году на женщине, у которой были трое маленький детей. Супруга часто болела, а он, по собственному признанию, заботился о них. Скандал, говорит Маск-старший, «раздули» родственники жены, которые сказали, что он «слишком вовлечен» с детьми. Двое судей не увидели доказательств, пояснил бизнесмен. Публикацию газеты он вновь назвал выдумками.

Илон Маск, глава SpaceX и Tesla, возглавляет рейтинги богатейших людей мира, Forbes оценивает его состояние в $487 млрд, а Bloomberg — в $455 млрд. Он был одним из главных спонсоров предвыборной кампании Трампа и работал в его администрации до мая.

Летом Маск и Трамп поссорились из-за критики бизнесмена в адрес «большого и прекрасного билля» (Big Beautiful Bill), включающего продление налоговых послаблений и повышение госдолга США, после чего с президентом попытались сблизиться руководители компаний OpenAI Сэм Альтман и Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг. Впервые после ссоры Маск и Трамп встретились в сентябре, на прощании с убитым консервативным активистом Чарли Кирком. Республиканец оценил беседу положительно.

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова, Надежда Серёжкина
Эррол Маск Дональд Трамп Африка Илон Маск США Конго Мозамбик Малави Зимбабве
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
