Отец Маска рассказал о попытках через него познакомиться с Трампом

Эррол Маск сообщил, что страны Африки хотят наладить прямые контакты с Белым домом, «минуя бюрократию посольств», им есть что предложить США. Отец Маска утверждает, что согласился им помочь

Эррол Маск (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Отец американского миллиардера Илона Маска бизнесмен Эррол Маск в интервью Радио РБК рассказал, что представители некоторых стран Африки пытаются через него наладить связь с президентом США Дональдом Трампом, «минуя бюрократию посольств».

«У меня есть африканские страны, которые очень хотят улучшить отношения с США после прихода Трампа. <...> Они выходят на меня», — сообщил южноафриканский бизнесмен. Маск-старший отметил, что государств, которым нужны прямые контакты в Белом доме или американской администрации, «очень много» и в их числе назвал Конго, Мозамбик, Малави и Зимбабве.

«Они обратились ко мне: могу ли помочь — чем смогу. Я знаю людей в администрации, поэтому согласился. Недавно сказал Илону, что одной стране особенно нужна помощь. Он ответил, что посмотрит, что можно сделать. Я все еще над этим работаю», — рассказал он.

По словам бизнесмена, эти страны хотят быть включены в мировые процессы, они «не столько чего-то требуют, сколько предлагают»: инфраструктуру, аэропорты, порты. «В этом нет ничего плохого, наоборот, это хорошо», — заявил Эррол Маск, но добавил, что Африка сейчас «не в числе стратегических приоритетов».

Трамп и его команда сосредоточены на Израиле и внутренней повестке, отметил бизнесмен, напомнив, что в США продолжается шатдаун федерального правительства: «Нельзя приходить к людям, у которых и так аврал, и просить заняться вопросами «маленьких» африканских стран. Надо подождать своей очереди».

Маск-старший рассказал радио РБК, что продолжает заниматься инженерным консалтингом, в частности, в этом году он работал над проектом в Южной Африке. Также он владеет недвижимостью, покупает и продает самолеты, и «на хлеб с маслом хватает». В прошлом году, по оценке бизнесмена, его доход составил $6–7 млн.

Маск-старший также ответил на вопрос об обвинениях в многочисленных случаях сексуального насилия над своими детьми. О таких эпизодах ранее написала газета The New York Times. Она же сообщала, что подобные случаи стали причиной того, что Илон Маск не общается с отцом.

«Если люди готовы в это верить, мне нечего сказать. [Дочь] Александра сразу мне позвонила [после публикации] — мы очень близки — и сказала: «Папа, эти люди — дьяволы. Тебе придется иметь дело с дьяволом», — отметил Маск-старший.

Он пояснил, что второй раз женился в 1993 году на женщине, у которой были трое маленький детей. Супруга часто болела, а он, по собственному признанию, заботился о них. Скандал, говорит Маск-старший, «раздули» родственники жены, которые сказали, что он «слишком вовлечен» с детьми. Двое судей не увидели доказательств, пояснил бизнесмен. Публикацию газеты он вновь назвал выдумками.

Илон Маск, глава SpaceX и Tesla, возглавляет рейтинги богатейших людей мира, Forbes оценивает его состояние в $487 млрд, а Bloomberg — в $455 млрд. Он был одним из главных спонсоров предвыборной кампании Трампа и работал в его администрации до мая.

Летом Маск и Трамп поссорились из-за критики бизнесмена в адрес «большого и прекрасного билля» (Big Beautiful Bill), включающего продление налоговых послаблений и повышение госдолга США, после чего с президентом попытались сблизиться руководители компаний OpenAI Сэм Альтман и Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг. Впервые после ссоры Маск и Трамп встретились в сентябре, на прощании с убитым консервативным активистом Чарли Кирком. Республиканец оценил беседу положительно.