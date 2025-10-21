Отец Маска прибыл в Казань и попробовал чак-чак. Видео

Отец Илона Маска Эррол Маск прибыл в Казань и попробовал национальное лакомство чак-чак. Об этом рассказала руководитель пресс-службы раиса РТ Лилия Галимова в своем телеграм-канале.

«Как тебе такое...» — написала она, сославшись на популярный интернет-мем «Как тебе такое, Илон Маск?». На видео заметно, как Эррола Маска встречают три девушки в народных костюмах, они держат в руках блюда с разной едой. В руке у Маска — чак-чак, который он попробовал.

Эррол Маск — южноафриканский инженер, бизнесмен и политик, отец Илона Маска. Родился 25 мая 1946 года в Претории в семье англичанки и южноафриканца. Он окончил университет Претории, где изучал электромеханику, а также имеет лицензию пилота. Он был дважды женат. Илон родился от его первой жены Мэй Маск (девичья фамилия — Халдеман).

Также южноафриканский бизнесмен посетил местные IT-парки. Их резиденты продемонстрировали ему инновационные проекты и разработки. В ходе визита Маск побывал в IT-парке на Петербургской и IT-парке им. Башира Рамеева. Маск отметил высокий уровень инфраструктуры и потенциал региональной IT-системы.

Предыдущий визит Маска-старшего в Россию состоялся в июне 2025 года. Тогда он прибыл в Москву для участия в Форуме будущего 2050. Форум проходил на площадке кластера «Ломоносов» 9–10 июня.