Крамник заявил о начавшейся травле в свой адрес после смерти Народицкого

Крамник ранее подозревал скончавшегося Народицкого в читерстве. Гроссмейстер отметил, что готов помочь расследованию смерти американца, предоставив важную непубличную информацию, которая имеется в его распоряжении

Владимир Крамник (Фото: Global Look Press)

Четырнадцатый чемпион мира по шахматам Владимир Крамник рассказал ТАСС, что подвергся травле из-за смерти американского шахматиста Дэниэла Народицкого.

Причины смерти 29-летнего Народицкого, о которой стало известно 20 октября, не назывались. Летом 2024-го Крамник обвинял американца в читерстве. После смерти американца Крамник заявил, что был единственным, кто «кричал об очевидных и давних проблемах Дани, вызывающих тревогу и требующих срочных мер от окружающих».

«К моему глубокому сожалению, это трагическое событие стало поводом для некоторых лиц использовать его в своих интересах и начать беспрецедентно циничную и незаконную кампанию травли против меня и моей семьи. В этой связи я хотел бы сделать следующие заявления: я никогда не допускал личных нападок или оскорблений в адрес Народицкого; несмотря на напряженные отношения между нами, я был единственным человеком в шахматном сообществе, кто, заметив на видео явные проблемы со здоровьем Дэниэла за день до его смерти, публично призвал оказать ему помощь», — сказал Крамник.

Крамник также отметил, что готов помочь расследованию в деле о смерти Народицкого, в том числе предоставив «важную непубличную информацию», которая имеется в его распоряжении.

«Отдельные провокационные заявления публичных лиц, иногда доходящие до откровенно ложных и преступных обвинений в мой адрес относительно смерти Дэниэла, которые, в частности, привели к угрозам безопасности мне и моей семье и нарушению моих личных прав, станут предметом уголовных и гражданских исков, которые в настоящее время готовят мои адвокаты», — заключил гроссмейстер.

После высказываний Крамника на портале change.org на 24 октября более 15 тыс. человек подписали петицию с требованием дисквалифицировать российского гроссмейстера и лишить его званий.

Пользователи в социальных сетях стали обвинять Крамника в давлении на умершего, полагая, что его критика могла привести к трагедии. В ответ на обвинения и угрозы Крамник заявил о намерении обратиться в суд.

Глава FIDE Аркадий Дворкович 23 октября заявил, что Комитет по этике и дисциплине федерации рассмотрит заявления российского гроссмейстера, касающиеся смерти Народицкого. Он добавил, что в случае подтверждения проявления неуважения, преследования или травли в шахматном сообществе будут приняты соответствующие меры.