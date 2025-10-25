 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Ростов Динамо Махачкала 1 17 x 1,04 2 57 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Крылья Советов 1 2,2 x 2,07 2 9 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Локомотив 1 4 x 4,05 2 1,8 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Юнайтед Брайтон 1 1,09 x 10 2 26 Футбол Италия. Серия А Наполи Интер Милан 1 1,65 x 3,15 2 8 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Динамо 1 1,55 x 4,3 2 5,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Балтика 1 4,15 x 3,35 2 1,95 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Рубин 1 1,53 x 4,2 2 6,2 Футбол Испания. Примера дивизион Реал Барселона 1 1,95 x 4,2 2 3,3 Футбол Италия. Серия А Лацио Ювентус 1 3,55 x 3,2 2 2,18 Футбол Англия. Премьер-Лига Астон Вилла Манчестер Сити 1 4,3 x 4 2 1,75 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Крамник заявил о начавшейся травле в свой адрес после смерти Народицкого

Крамник ранее подозревал скончавшегося Народицкого в читерстве. Гроссмейстер отметил, что готов помочь расследованию смерти американца, предоставив важную непубличную информацию, которая имеется в его распоряжении
Владимир Крамник
Владимир Крамник (Фото: Global Look Press)

Четырнадцатый чемпион мира по шахматам Владимир Крамник рассказал ТАСС, что подвергся травле из-за смерти американского шахматиста Дэниэла Народицкого.

Причины смерти 29-летнего Народицкого, о которой стало известно 20 октября, не назывались. Летом 2024-го Крамник обвинял американца в читерстве. После смерти американца Крамник заявил, что был единственным, кто «кричал об очевидных и давних проблемах Дани, вызывающих тревогу и требующих срочных мер от окружающих».

«К моему глубокому сожалению, это трагическое событие стало поводом для некоторых лиц использовать его в своих интересах и начать беспрецедентно циничную и незаконную кампанию травли против меня и моей семьи. В этой связи я хотел бы сделать следующие заявления: я никогда не допускал личных нападок или оскорблений в адрес Народицкого; несмотря на напряженные отношения между нами, я был единственным человеком в шахматном сообществе, кто, заметив на видео явные проблемы со здоровьем Дэниэла за день до его смерти, публично призвал оказать ему помощь», — сказал Крамник.

Более 15 тыс. человек подписали петицию против шахматиста Крамника
Спорт
Фото:IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS / Meurer

Крамник также отметил, что готов помочь расследованию в деле о смерти Народицкого, в том числе предоставив «важную непубличную информацию», которая имеется в его распоряжении.

«Отдельные провокационные заявления публичных лиц, иногда доходящие до откровенно ложных и преступных обвинений в мой адрес относительно смерти Дэниэла, которые, в частности, привели к угрозам безопасности мне и моей семье и нарушению моих личных прав, станут предметом уголовных и гражданских исков, которые в настоящее время готовят мои адвокаты», — заключил гроссмейстер.

После высказываний Крамника на портале change.org на 24 октября более 15 тыс. человек подписали петицию с требованием дисквалифицировать российского гроссмейстера и лишить его званий.

Пользователи в социальных сетях стали обвинять Крамника в давлении на умершего, полагая, что его критика могла привести к трагедии. В ответ на обвинения и угрозы Крамник заявил о намерении обратиться в суд.

Глава FIDE Аркадий Дворкович 23 октября заявил, что Комитет по этике и дисциплине федерации рассмотрит заявления российского гроссмейстера, касающиеся смерти Народицкого. Он добавил, что в случае подтверждения проявления неуважения, преследования или травли в шахматном сообществе будут приняты соответствующие меры.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Владимир Крамник
Материалы по теме
Более 15 тыс. человек подписали петицию против шахматиста Крамника
Спорт
Крамник заявил о планах судиться с FIDE из-за дела о смерти Народицкого
Спорт
FIDE рассмотрит заявления Крамника из-за смерти Народицкого
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Стала известна дата прощания с актером дубляжа Золотницким Общество, 20:28
В Татарстане ребенок погиб после падения из окна Общество, 20:26
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Крамник заявил о начавшейся травле в свой адрес после смерти Народицкого Спорт, 20:17
Харрис заявила, что «не закончила» в политике, и увидела себя президентом Политика, 20:05
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
В Киеве прошла акция с требованием ускорить поиски пропавших без вести Политика, 19:39
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Стала известна причина смерти озвучивавшего де Ниро актера Золотницкого Политика, 19:20
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
В Архангельской области ограничили работу мобильного интернета Политика, 18:59
«Справедливая Россия» получила новое название и задачу стать второй Политика, 18:56
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
В Обнинске Калужской области в районе одного из домов обнаружили дрон Политика, 18:38