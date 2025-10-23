 Перейти к основному контенту
Комиссия по этике FIDE рассмотрит заявления Крамника о смерти Народицкого

Крамник после смерти Народицкого получил множество негативных сообщений от пользователи соцсетей
Владимир Крамник&nbsp;
Владимир Крамник  (Фото: DPA / TASS)

Комитет по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) рассмотрит заявления российского гроссмейстера Владимира Крамника, касающиеся смерти американца Дэниела Народицкого. Об этом сообщил президент FIDE Аркадий Дворкович через пресс-службу организации.

В понедельник, 20 октября, FIDE сообщило о смерти американского шахматиста Народицкого. Ему было 29 лет. Причины смерти неизвестны. Крамник после смерти Народицкого получил множество негативных сообщений от пользователи соцсетей.

«Я совместно с Правлением FIDE официально передам все соответствующие публичные заявления, сделанные гроссмейстером Владимиром Крамником — как до, так и после трагической гибели гроссмейстера Даниэля Народицкого — в Комиссию FIDE по этике и дисциплине для независимого рассмотрения», — сказал Двокрович.

Дворкович также подтвердил, что FIDE примет соответствующие меры в случаях проявления неуважения, публичного преследования или травли в шахматном сообществе.

После смерти Народицкого, российский гроссмейстер Владимир Крамник сообщил о намерении подать в суд на авторов угроз и обвинений в свой адрес. Его обвиняют в давлении на американского шахматиста, приведшем к трагедии. Крамник отрицает это, утверждая, что ранее призывал обратить внимание на здоровье Народицкого и отмечал его плохое состояние во время стрима.

Дэниел Народицкий представлял сборную США на командном чемпионате мира в 2015 году. В его послужном списке значится победа в чемпионате США среди юношей в 2013 году, а также он разделил первое место на чемпионате США среди мастеров 2019 году. Также Народицкий стал чемпионом мира среди спортсменов младше 12 лет в 2007 году.

Авторы
Теги
Полина Мельникова
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Владимир Крамник
