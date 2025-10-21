Крамник рассказал о криках из-за проблем умершего в 29 лет шахматиста

Крамник после смерти Народицкого получил множество негативных сообщений от пользователи соцсетей. В ответ он обвинил в смерти окружение шахматиста

Владимир Крамник (Фото: Getty Images)

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник обвинил в соцсетях окружение внезапно умершего 29-летнего американского гроссмейстера Дэниэла Народицкого в трагедии.

Причины смерти Народицкого не называются. Крамник летом 2024 года обвинил Народицкого в читерстве. Американский гроссмейстер опроверг обвинения, хотя признался, что ранее несколько раз пользовался компьютером. Но Крамник продолжил критиковать Народицкого, который отметил, что эта критика вредит его ментальному здоровью. Во время стрима Народицкого 17 октября 2025 года зрители заметили, что гроссмейстер выглядел неважно: засыпал во время игры, был подавлен и раздражителен. Состоянием американского гроссмейстера обеспокоился и Крамник, который отметил, что записи стрима почему-то были оперативно стерты.

«Заплачена слишком высокая цена, но если я единственный человек, который кричал об очевидных и давних проблемах Дани, вызывающих тревогу и требующих срочных мер от окружающих, в то время как его «друзья» позаботились только о том, чтобы скрыть это и замести улики, если так, то все это прогнило насквозь», — отметил Крамник.

«Я, по крайней мере, сделал все возможное, чтобы предупредить людей о необходимости срочно что-то предпринять, — добавил он. — Тем, кто предпочитает обвинять и стыдить, вместо того чтобы помочь, скажу: произошла ужасная трагедия, и я надеюсь, что ее расследуют должным образом».