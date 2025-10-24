Более 15 тыс. человек подписали петицию против шахматиста Крамника
На портале change.org более 15 тыс. человек подписали петицию с требованием дисквалифицировать российского гроссмейстера Владимира Крамника и лишить его званий.
Петицию создали после высказываний Крамника в адрес скончавшегося 20 октября американского шахматиста Даниэла Народицкого. Ему было 29 лет, причина смерти неизвестна.
Летом 2024 года Крамник обвинил Народицкого в читерстве. После его смерти российский гроссмейстер заявил, что был единственным, кто «кричал» относительно проблем Народицкого, требующих внимания окружающих. Также он обвинил окружение американца в его смерти.
Пользователи в социальных сетях стали обвинять Крамника в давлении на умершего, полагая, что его критика могла привести к трагедии. В ответ на обвинения и угрозы Крамник заявил о намерении обратиться в суд.
«Мы, нижеподписавшиеся, считаем, что заявления Владимира Крамника являются серьезным нарушением этических норм, и требуем, чтобы Международная шахматная федерация (FIDE) соблюдала собственные стандарты, приняв жесткие дисциплинарные меры. Решительный и прозрачный ответ FIDE подтвердит ее приверженность честности, подотчетности и соблюдению этических принципов», — говорится в петиции.
23 октября глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что Комитет по этике и дисциплине федерации рассмотрит заявления российского гроссмейстера, касающиеся смерти Народицкого. Он добавил, что в случае подтверждения проявления неуважения, преследования или травли в шахматном сообществе будут приняты соответствующие меры.
