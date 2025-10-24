 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 100 x 5,6 2 1,15 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 42 x 24 2 1,03 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 1,05 x 12,5 2 80 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Оренбург 1 1,33 x 5,6 2 8,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Ростов Динамо Махачкала 1 1,8 x 3,45 2 5 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Крылья Советов 1 1,42 x 4,6 2 7,8 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Локомотив 1 4 x 4,05 2 1,8 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Юнайтед Брайтон 1 1,97 x 3,85 2 3,5 Футбол Италия. Серия А Наполи Интер Милан 1 3,2 x 3,2 2 2,35 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Динамо 1 1,55 x 4,3 2 5,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Балтика 1 4,1 x 3,3 2 1,97 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Рубин 1 1,53 x 4,2 2 6,2 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Более 15 тыс. человек подписали петицию против шахматиста Крамника

Более 15 тыс. человек подписали петицию против российского шахматиста Крамника
Ранее FIDE сообщила, что изучит высказывания российского гроссмейстера, касающиеся покойного шахматиста Даниэла Народицкого. В соцсетях Крамника обвиняют в оказании давления на американца
Фото: IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS / Meurer
Фото: IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS / Meurer

На портале change.org более 15 тыс. человек подписали петицию с требованием дисквалифицировать российского гроссмейстера Владимира Крамника и лишить его званий.

Петицию создали после высказываний Крамника в адрес скончавшегося 20 октября американского шахматиста Даниэла Народицкого. Ему было 29 лет, причина смерти неизвестна.

Летом 2024 года Крамник обвинил Народицкого в читерстве. После его смерти российский гроссмейстер заявил, что был единственным, кто «кричал» относительно проблем Народицкого, требующих внимания окружающих. Также он обвинил окружение американца в его смерти.

Пользователи в социальных сетях стали обвинять Крамника в давлении на умершего, полагая, что его критика могла привести к трагедии. В ответ на обвинения и угрозы Крамник заявил о намерении обратиться в суд.

«Мы, нижеподписавшиеся, считаем, что заявления Владимира Крамника являются серьезным нарушением этических норм, и требуем, чтобы Международная шахматная федерация (FIDE) соблюдала собственные стандарты, приняв жесткие дисциплинарные меры. Решительный и прозрачный ответ FIDE подтвердит ее приверженность честности, подотчетности и соблюдению этических принципов», — говорится в петиции.

23 октября глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что Комитет по этике и дисциплине федерации рассмотрит заявления российского гроссмейстера, касающиеся смерти Народицкого. Он добавил, что в случае подтверждения проявления неуважения, преследования или травли в шахматном сообществе будут приняты соответствующие меры.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мельникова
шахматы петиция Международная шахматная федерация (FIDE) Владимир Крамник
Материалы по теме
Крамник заявил о планах судиться с FIDE из-за дела о смерти Народицкого
Спорт
FIDE рассмотрит заявления Крамника из-за смерти Народицкого
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 18:16
Шлосбергу запросили 440 часов работ по делу о плашке иноагента Политика, 21:19
Более 15 тыс. человек подписали петицию против шахматиста Крамника Спорт, 21:12
В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте» Технологии и медиа, 21:12
Как при оплате по биометрии работает сервис подтверждения возраста Отрасли, 21:11
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Мордашов ответил на вопрос про совесть в бизнесе и объяснил свой успех Бизнес, 20:57
В Красногорске арестовали водителя маршрутки, пристававшего к школьнице Общество, 20:54
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ФСИН опровергла данные о нападении на свой конвой в Казани Общество, 20:48
Путин назначил выходца из «Росатома» главой нового управления Кремля Политика, 20:37
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Захарова пообещала «жесткие шаги» в ответ на 19-й пакет санкций ЕС Политика, 20:27
В Москве заочно арестовали главу научно-технического совета АМНТК «Союз» Общество, 20:20
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Дмитриев заявил о попытках Европы не допустить диалог Путина и Трампа Политика, 20:18