Глава РПЛ назвал некорректной фразу Глушенкова про сборную России

Полузащитник ранее говорил, что ему интереснее тренироваться с легионерами в «Зените», чем играть за сборную России с Вьетнамом. Александр Алаев заявил, что не будет давать оценку этим словам, но фраза ему показалась некорректной

Максим Глушенков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказал Sport24 свое мнение о словах полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, который назвал неинтересными нынешних соперников сборной России.

«Не буду давать оценку словам Максима, но его фраза мне показалась некорректной. Хочу только одного: чтобы сборная жила, у нее были соперники и все футболисты с огромным удовольствием ехали играть за национальную команду», — сказал Алаев.

Лучший бомбардир нынешнего сезона Российской премьер-лиги Глушенков ранее в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что ему интереснее потренироваться с бразильцами «Зенита», чем играть за сборную с такими соперниками, как Вьетнам.

Команда Валерия Карпина сейчас проводит только товарищеские матчи из-за отстранения. Недавно она участвовала в Ханое в товарищеском турнире LPBank Cup. 5 сентября россияне разгромили команду Вьетнама со счетом 3:0. 7 сентября они должны были сыграть с Таиландом в заключительном матче турнира, но игра была отменена из-за тайфуна, который обрушился на страну.

Глушенков был в расширенном списке сборной на сентябрьские матчи, но пропустил их из-за перелома руки. В том же интервью он заявил, что «Боженька уберег» его от поездки во Вьетнам.

Тем не менее Глушенков вошел в расширенный список из 42 футболистов на октябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды. Соперников по товарищеским матчам сборной объявят позднее.