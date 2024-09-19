Глушенков заявил, что «Боженька уберег» от поездки во Вьетнам со сборной
Нападающий «Зенита» Максим Глушенков в интервью журналисту Нобелю Арустамяну назвал курьезной травму, которая помешала ему сыграть за сборную России во Вьетнаме.
У Глушенкова выявили перелом кисти после попадания мяча в матче 5-го тура РПЛ с подмосковными «Химками» (1:1). Из-за травмы он пропустил три тура РПЛ и поездку сборной России во Вьетнам.
«Очень курьезный момент, конечно, но, значит, так надо было, — отметил Глушенков. — Меня, видишь, Боженька оберегает от поездок ненужных по Вьетнаму. Ну, если бы вызвали, пришлось бы ехать, да».
Сборная России в товарищеском матче 5 сентября обыграла в Ханое команду Вьетнама со счетом 3:0. Там же 7 сентября была запланирована игра с Таиландом, которая была отменена из-за тайфуна.
Глушенков, несмотря на пропуск игр из-за травм, остается лучшим бомбардиром сезона. Все семь мячей и голевую передачу он записал на свой счет в стартовых четырех играх.
Глушенков летом перешел в «Зенит» из «Локомотива». В прошлом сезоне он стал лучшим ассистентом чемпионата России.
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