Карпин вызвал критиковавшего матчи сборной Глушенкова на октябрьский сбор
Лучшие бомбардиры РПЛ Максим Глушенков и Алексей Батраков вошли в расширенный список из 42 футболистов на октябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды, сообщается на сайте РФС.
В список также включены выступающие в зарубежных клубах Матвей Сафонов (ПСЖ), Герман Онугха («Вайле»), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Атланта»), Федор Чалов (ПАОК).
Ранее в сентябре Глушенков, который восстанавливался после перелома руки, заявил, что его не мотивируют матчи с такими сборными, как Вьетнам, и для него лучше потренироваться с бразильскими легионерами «Зенита».
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что эти слова повлияли на решение вызвать игрока. «Я хочу тет-а-тет, глаза в глаза поговорить с человеком, который сказал то, что сказал. И понять его позицию», — отметил тренер.
Сбор начнется 7 октября в Новогорске. Соперников по товарищеским матчам сборной объявят позднее.
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