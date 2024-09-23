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Карпин вызвал критиковавшего матчи сборной Глушенкова на октябрьский сбор

Карпин вызвал Глушенкова и 19-летнего Батракова в сборную России
Сбор начнется 7 октября, в предварительный состав вошли 42 футболиста, в том числе Головин, Сафонов, Алексей Миранчук, Онугха, а также Глушенков, который говорил, что его соперники вроде Вьетнама не мотивируют
Максим Глушенков
Максим Глушенков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Лучшие бомбардиры РПЛ Максим Глушенков и Алексей Батраков вошли в расширенный список из 42 футболистов на октябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды, сообщается на сайте РФС.

В список также включены выступающие в зарубежных клубах Матвей Сафонов (ПСЖ), Герман Онугха («Вайле»), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Атланта»), Федор Чалов (ПАОК).

Ранее в сентябре Глушенков, который восстанавливался после перелома руки, заявил, что его не мотивируют матчи с такими сборными, как Вьетнам, и для него лучше потренироваться с бразильскими легионерами «Зенита».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что эти слова повлияли на решение вызвать игрока. «Я хочу тет-а-тет, глаза в глаза поговорить с человеком, который сказал то, что сказал. И понять его позицию», — отметил тренер.

Фото: Телеграм-канал РФС
Фото: Телеграм-канал РФС

Сбор начнется 7 октября в Новогорске. Соперников по товарищеским матчам сборной объявят позднее.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол сборная России по футболу Валерий Карпин Максим Глушенков Алексей Батраков
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