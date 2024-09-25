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«Барселона» нашла замену получившему серьезную травму основному вратарю

Щенсны согласился возобновить карьеру и подписать контракт с «Барселоной»
Поляк Войцех Щенсны в конце августа объявил о завершении карьеры, но теперь согласился на предложение каталонского клуба заменить Марка тер Штегена, который из-за травмы колена выбыл на длительный срок
Войцех Щенсны
Войцех Щенсны (Фото: Paolo Bruno / Getty Images)

Бывший голкипер сборной Польши по футболу Войцех Щенсны возобновит карьеру и подпишет контракт с «Барселоной». Об этом сообщают Relevo и El Chiringuito.

34-летний поляк ответил согласием на предложение «Барселоны», он заменит основного вратаря каталонцев Марка тер Штегена, который получил серьезную травму колена.

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В августе Щенсны расторг контракт с «Ювентусом», где играл с 2017 года. Поляк выиграл с командой восемь трофеев — три чемпионата Италии, три Кубка и два Суперкубка страны. В конце того месяца поляк объявил о завершении карьеры.

Ранее Щенсны выступал за английские «Арсенал» и «Брентфорд», а также итальянскую «Рому». С «Арсеналом» он выиграл два Кубка и Суперкубок Англии.

В сборной Польши голкипер провел 84 матча, принял участие в четырех чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Барселона Войцех Щенсны
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