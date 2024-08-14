«Ювентус» расторг контракт с голкипером Щенсны после семи лет в клубе

«Ювентус» расторг контракт с основным голкипером после семи лет в клубе

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны с 2017 года выиграл с командой восемь трофеев — три чемпионата Италии, три Кубка и два Суперкубка страны.

Войцех Щенсны (Фото: Valerio Pennicino / Getty Images)

«Ювентус» расторг контракт с голкипером сборной Польши Войцехом Щенсны. Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

Поляк выступал за «Ювентус» с 2017 года, провел 252 матча, из которых 100 сыграл на ноль. Щенсны выиграл с командой восемь трофеев — три чемпионата Италии, три Кубка и два Суперкубка страны.

Контракт 34-летнего вратаря с клубом действовал до 2025 года.

Ранее Щенсны выступал за английские «Арсенал» и «Брентфорд», а также итальянскую «Рому».

Tuttosport сообщал, что Щенсны может завершить карьеру.

В сборной Польши голкипер провел 84 матча.