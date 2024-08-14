«Ювентус» расторг контракт с основным голкипером после семи лет в клубе
«Ювентус» расторг контракт с голкипером сборной Польши Войцехом Щенсны. Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.
Поляк выступал за «Ювентус» с 2017 года, провел 252 матча, из которых 100 сыграл на ноль. Щенсны выиграл с командой восемь трофеев — три чемпионата Италии, три Кубка и два Суперкубка страны.
Контракт 34-летнего вратаря с клубом действовал до 2025 года.
Ранее Щенсны выступал за английские «Арсенал» и «Брентфорд», а также итальянскую «Рому».
Tuttosport сообщал, что Щенсны может завершить карьеру.
В сборной Польши голкипер провел 84 матча.
Россия вышла из конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств
Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве
На Солнце произошла мощная вспышка
Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС
Силуанов дал россиянам совет, куда вложить деньги
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
В Новой Зеландии благотворительная организация разослала леденцы с метамфетамином
Видео с украинскими военными, взятыми в плен в Курской области
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов