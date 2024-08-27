Бывший голкипер «Ювентуса» Щенсны объявил о завершении карьеры

В середине августа 34-летний голкипер сборной Польши расторг контракт с «Ювентусом», где провел последние семь лет

Войцех Щенсны (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Бывший голкипер сборной Польши по футболу Войцех Щенсны завершил карьеру в возрасте 34 лет. Об этом он сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Я отдал игре все, что у меня было. Я отдал 18 лет своей жизни, каждый день, без оправданий. Сегодня, хотя мое тело все еще готово к испытаниям, мое сердце больше не там. Чувствую, что сейчас самое время уделить все свое внимание семье — моей замечательной жене и нашим двум прекрасным детям», — написал Щенсны.

В середине августа Щенсны расторг контракт с «Ювентусом», где играл с 2017 года. Поляк выиграл с командой восемь трофеев — три чемпионата Италии, три Кубка и два Суперкубка страны.

Ранее Щенсны выступал за английские «Арсенал» и «Брентфорд», а также итальянскую «Рому». С «Арсеналом» он выиграл два Кубка и Суперкубок Англии.

В сборной Польши голкипер провел 84 матча, принял участие в четырех чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира.