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Спорт ,  
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Названы даты слушаний в CAS по делу о золоте фигуристов на ОИ-2022

Слушания в CAS по делу о золоте фигуристов на ОИ-2022 пройдут 12 июня и 22 июля
После дела Валиевой в CAS было подано четыре апелляции на распределение медалей Олимпиады в Пекине — три от российской стороны, которая не согласилась с лишением золота, и одна от канадцев, которые рассчитывали получить бронзу
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанее зарегистрировал четыре различные апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) по поводу перераспределения медалей Олимпиады-2022 в командном турнире фигуристов после дисквалификации за допинг россиянки Камилы Валиевой, первые слушания по этим делам пройдут 12 июня. Об этом сообщается на сайте CAS

Апелляции поданы от Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), российских участников командного турнира Игр, в том числе Валиевой, а также Федерации фигурного катания Канады, Олимпийского комитета Канады и канадских участников командного турнира.

12 июня CAS рассмотрит три апелляции российской стороны, а 22 июля должны будут рассмотреть канадскую апелляцию, сообщил в ходе конгресса ISU юридический советник организации Майкл Гистлингер. «Точная дата слушаний еще не была назначена, но вчера CAS предложил провести слушания по этой апелляции 22 июля. Мы с уважением относимся к этому предложению, но все же надеемся, что все пройдет до начала летних Олимпийских игр в Париже», — цитирует Гистлингера «РИА Новости».

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Спорт
Сборная России в командном турнире Олимпиады в Пекине

По словам Гистлингера, ISU смотрит на это дело оптимистично.

ISU вместо золота присудил сборной России бронзу, на которую рассчитывали канадцы, занявшие четвертое место. В ISU заявляли, что это решение было основано на всесторонней оценке экспертов по правовым вопросам.

Претензия канадцев заключается в том, что после обнуления результатов Валиевой ISU не стал пересчитывать баллы ее конкуренток, в противном случае сборная Канады опередила бы россиян.

В командном турнире фигуристов из россиян помимо Валиевой участвовали Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Марк Кондратюк, Никита Кацалапов и Виктория Синицина.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание CAS ISU Камила Валиева Олимпиада медали

Новейшие практики цифрового обслуживания

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