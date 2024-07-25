ФХР расторгла контракт с КХЛ о правах на проведение чемпионата России по хоккею

ФХР расторгла договор с КХЛ о правах на проведение чемпионата России

Лига ранее проводила чемпионат России по хоккею, права на который КХЛ делегировала ФХР. Теперь КХЛ стала независимой от Федерации хоккея России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Правление Федерации хоккея России (ФХР) приняло предложение КХЛ о расторжении договора о делегировании прав на проведение чемпионата России. Об этом «РИА Новости» сообщили в ФХР.

Контракт расторгнут с 1 августа.

КХЛ в начале июля направила в адрес ФХР предложение расторгнуть договор, который действовал до конца апреля 2025 года.

Ранее Госдума приняла изменения в закон «О физической культуре и спорте», где прописывается отделение профессиональных лиг от спортивных федераций. В КХЛ после этого объявили о независимости от ФХР.

КХЛ ранее проводила чемпионат России, права на который лиге делегировала ФХР.