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ФХР расторгла договор с КХЛ о правах на проведение чемпионата России

ФХР расторгла контракт с КХЛ о правах на проведение чемпионата России по хоккею
Лига ранее проводила чемпионат России по хоккею, права на который КХЛ делегировала ФХР. Теперь КХЛ стала независимой от Федерации хоккея России
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Правление Федерации хоккея России (ФХР) приняло предложение КХЛ о расторжении договора о делегировании прав на проведение чемпионата России. Об этом «РИА Новости» сообщили в ФХР.

Контракт расторгнут с 1 августа.

КХЛ в начале июля направила в адрес ФХР предложение расторгнуть договор, который действовал до конца апреля 2025 года.

Как скажется на российском хоккее независимость КХЛ от ФХР
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Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ранее Госдума приняла изменения в закон «О физической культуре и спорте», где прописывается отделение профессиональных лиг от спортивных федераций. В КХЛ после этого объявили о независимости от ФХР.

КХЛ ранее проводила чемпионат России, права на который лиге делегировала ФХР.

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Хоккей КХЛ ФХР
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