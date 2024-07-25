ФХР расторгла договор с КХЛ о правах на проведение чемпионата России
Правление Федерации хоккея России (ФХР) приняло предложение КХЛ о расторжении договора о делегировании прав на проведение чемпионата России. Об этом «РИА Новости» сообщили в ФХР.
Контракт расторгнут с 1 августа.
КХЛ в начале июля направила в адрес ФХР предложение расторгнуть договор, который действовал до конца апреля 2025 года.
Ранее Госдума приняла изменения в закон «О физической культуре и спорте», где прописывается отделение профессиональных лиг от спортивных федераций. В КХЛ после этого объявили о независимости от ФХР.
КХЛ ранее проводила чемпионат России, права на который лиге делегировала ФХР.
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