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КХЛ объявила о независимости от Федерации хоккея России

В КХЛ объяснили, как будут работать после принятия поправок в «Закон о спорте». В частности, трансферные карты для перехода игроков из других лиг больше не нужны, но лига будет уважать чужие контракты
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Руководство КХЛ провело удаленное совещание с клубами по вопросам изменений в федеральном законе «О физической культуре и спорте». Об этом сообщается на сайте лиги. КХЛ вскоре получит независимость от Федерации хоккея России (ФХР).

3 июля Госдума в третьем чтении приняла изменения в закон «О физической культуре и спорте», где прописывается отделение профессиональных лиг от спортивных федераций. В ближайшее время эти изменения будут рассмотрены Советом Федерации.

«КХЛ остается в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспорт, получая независимость от IIHF и ФХР. КХЛ продолжит создавать равные условия для всех команд КХЛ, повышая спортивную конкуренцию и зрелищность, а также работать на развитие и продвижение хоккея — не только профессионального (КХЛ и МХЛ), но и детско-юношеского», — заявил глава КХЛ Алексей Морозов.

КХЛ ранее проводила чемпионат России, права на который лиге делегировала ФХР, член Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Глава КХЛ рассказал, как еще законодательные поправки повлияют на дальнейшую спортивную жизнь лиги.

  • Когда сборную России допустят до соревнований под эгидой IIHF, клубы будут отпускать лучших игроков для участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
  • КХЛ сохранит паузу на Кубок «Первого канала».
  • КХЛ будет подавать заявки в Минспорт на включение чемпионатов КХЛ и МХЛ в Единый календарный план. Чемпионаты КХЛ и МХЛ сохранят статус официальных соревнований.
  • Лига самостоятельно будет взаимодействовать с Минспортом по лимиту на легионеров.
  • Трансферные карты для перехода игроков из других лиг больше не нужны, но КХЛ будет уважать чужие контракты.
  • КХЛ продолжит отчислять средства в ФХР на развитие детского хоккея.
  • Лига самостоятельно будет осуществлять аккредитацию хоккейных агентов КХЛ.
  • Лига займется аттестацией и тестированием судей-кандидатов в КХЛ/МХЛ.

В мае из-за дела голкипера Иван Федотова IIHF запретила ЦСКА международные трансферы сроком на два года. Но учитывая, что трансферные карты больше не будут нужны для перехода в КХЛ, у ЦСКА теперь не будет проблем с переходом игроков из других лиг.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ФХР
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