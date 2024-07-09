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КХЛ предложила ФХР расторгнуть договор о правах на чемпионат России
КХЛ предложила ФХР расторгнуть договор о правах на проведение чемпионата России
Лига ранее проводила чемпионат России, права на который КХЛ делегировала ФХР. Теперь предложение КХЛ будет рассмотрено правлением федерации
КХЛ направила в адрес Федерации хоккея России (ФХР) предложение расторгнуть договоры о делегировании прав на проведение чемпионата России, сообщается на сайте ФХР.
Отмечается, что это предложение будет рассмотрено правлением ФХР.
Договоры о делегировании прав на проведение чемпионата России по хоккею среди мужских и женских команд и первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года действуют до конца апреля 2025 года.
Ранее Госдума в третьем чтении приняла изменения в закон «О физической культуре и спорте», где прописывается отделение профессиональных лиг от спортивных федераций. В КХЛ объявили о независимости от ФХР.
КХЛ ранее проводила чемпионат России, права на который лиге делегировала ФХР.