КХЛ предложила ФХР расторгнуть договор о правах на проведение чемпионата России

КХЛ предложила ФХР расторгнуть договор о правах на чемпионат России

Лига ранее проводила чемпионат России, права на который КХЛ делегировала ФХР. Теперь предложение КХЛ будет рассмотрено правлением федерации

Фото: fhr.ru

КХЛ направила в адрес Федерации хоккея России (ФХР) предложение расторгнуть договоры о делегировании прав на проведение чемпионата России, сообщается на сайте ФХР.

Отмечается, что это предложение будет рассмотрено правлением ФХР.

Договоры о делегировании прав на проведение чемпионата России по хоккею среди мужских и женских команд и первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года действуют до конца апреля 2025 года.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла изменения в закон «О физической культуре и спорте», где прописывается отделение профессиональных лиг от спортивных федераций. В КХЛ объявили о независимости от ФХР.

КХЛ ранее проводила чемпионат России, права на который лиге делегировала ФХР.