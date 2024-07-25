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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Объявлен знаменосец сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады

Теннисистка Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на открытии Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Флаг Украины на церемонии открытия Игр-2024 26 июля будет нести теннисистка Элина Свитолина
Элина Свитолина
Элина Свитолина (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Теннисистка Элина Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сама спортсменка сообщила «Суспільне».

Пока неизвестно, будет Свитолина нести флаг сама или же в паре с кем-то. На предыдущей Олимпиаде в Токио участие в этом мероприятии впервые в истории страны приняли сразу два спортсмена — стрелок Елена Костевич и фехтовальщик Богдан Никишин.

Свитолина станет третьей женщиной, которая будет нести флаг Украины на церемонии открытия летних Олимпийских игр. Первой была Яна Клочкова — в 2008 году.

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Свитолиной 29 лет, она бывшая третья ракетка мира. На Играх в Токио теннисистка завоевала бронзу в одиночном разряде. Она единственная в истории Украины теннисистка с медалью в этом виде спорта на Олимпиадах.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 26 июля на реке Сене. Всего в ОИ-2024 примут участие 140 украинских спортсменов.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Олимпиада-2024 Украина
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