Объявлен знаменосец сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
Теннисистка Элина Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сама спортсменка сообщила «Суспільне».
Пока неизвестно, будет Свитолина нести флаг сама или же в паре с кем-то. На предыдущей Олимпиаде в Токио участие в этом мероприятии впервые в истории страны приняли сразу два спортсмена — стрелок Елена Костевич и фехтовальщик Богдан Никишин.
Свитолина станет третьей женщиной, которая будет нести флаг Украины на церемонии открытия летних Олимпийских игр. Первой была Яна Клочкова — в 2008 году.
Свитолиной 29 лет, она бывшая третья ракетка мира. На Играх в Токио теннисистка завоевала бронзу в одиночном разряде. Она единственная в истории Украины теннисистка с медалью в этом виде спорта на Олимпиадах.
Церемония открытия Олимпиады пройдет 26 июля на реке Сене. Всего в ОИ-2024 примут участие 140 украинских спортсменов.
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