Объявлен знаменосец сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады

Флаг Украины на церемонии открытия Игр-2024 26 июля будет нести теннисистка Элина Свитолина

Элина Свитолина (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Теннисистка Элина Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сама спортсменка сообщила «Суспільне».

Пока неизвестно, будет Свитолина нести флаг сама или же в паре с кем-то. На предыдущей Олимпиаде в Токио участие в этом мероприятии впервые в истории страны приняли сразу два спортсмена — стрелок Елена Костевич и фехтовальщик Богдан Никишин.

Свитолина станет третьей женщиной, которая будет нести флаг Украины на церемонии открытия летних Олимпийских игр. Первой была Яна Клочкова — в 2008 году.

Свитолиной 29 лет, она бывшая третья ракетка мира. На Играх в Токио теннисистка завоевала бронзу в одиночном разряде. Она единственная в истории Украины теннисистка с медалью в этом виде спорта на Олимпиадах.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 26 июля на реке Сене. Всего в ОИ-2024 примут участие 140 украинских спортсменов.