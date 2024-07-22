Леброн Джеймс будет знаменосцем сборной США на открытии Олимпиады в Париже

Леброн Джеймс будет знаменосцем сборной США на Олимпиаде в Париже

39-летняя звезда «Лейкерс» станет первым мужчиной-баскетболистом, которому доверили нести флаг США на церемонии открытия Олимпиады

Леброн Джеймс (Фото: Henry Browne / Getty Images)

Звезда НБА и двукратный олимпийский чемпион Леброн Джеймс будет одним из двух знаменосцев сборной США на церемонии открытия Игр в Париже. Об этом сообщается на сайте Олимпийского и Паралимпийского комитетов США (USOPC).

Вторым знаменосцем будет женщина, ее имя назовут во вторник.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 26 июля на реке Сене.

39-летний Джеймс, на счету которого золото Игр в Пекине и Лондоне, а также бронза Олимпиады в Афинах, назвал невероятной честью назначение знаменосцем сборной.

Ранее у сборной США только два представителя баскетбола были выбраны для этой роли, оба раза это были женщины — Сью Бёрд в Токио и Дон Стэйли в Афинах.

О планах Джеймса выступить на Олимпиаде вместе с другими чемпионами Игр стало известно в сентябре, после того как сборная США второй раз подряд осталась без медалей чемпионата мира.

Всего в команду США на Играх вошли 592 спортсмена, из них 350 примут участие в церемонии открытия.