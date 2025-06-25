Главой Центра подготовки сборных стал участник программы «Время героев»

Роман Гришин сменил во главе ЦСП Георгия Брюсова. Михаил Дегтярев заявил, что теперь кавалер ордена Мужества будет отвечать за полное обеспечение сборных России

Роман Гришин (Фото: времягероев.рф)

Кавалер ордена Мужества, заместитель директора Федерального центра подготовки спортивного резерва (ФЦПСР) Роман Гришин возглавит Центр спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России, заявил министр спорта Михаил Дегтярев.

В среду стало известно, что прежний директор ЦСП Георгий Брюсов покинул пост.

Дегтярев был наставником Гришина в программе «Время героев».

По словам министра, в период учебы и практики Гришин «проявил себя как целеустремленный и деловой человек с хорошими задатками руководителя», в феврале 2025 года получил назначение в ФЦПСР и за прошлый год «заметно усилил свои компетенции».

На встрече с президентом России Владимиром Путиным 9 июня Дегтярев говорил, что Гришин курировал в ФЦПСР киберспорт и фиджитал-движение.

Дегтярев отметил, что бюджет ЦСП составляет не менее 12 млрд руб. в год, а задача Гришина теперь состоит в том, чтобы обеспечить сборные команды России «всем необходимым от авиабилетов до экипировки».

В задачи ЦСП входит организация мероприятий по подготовке сборных России к международным и внутренним турнирам, научно-методическое и материально-техническое обеспечение сборных и другие. Члены всех сборных команд России, все тренерские штабы являются сотрудниками ЦСП.

Гришин — выпускник Михайловской военной артиллерийской академии, участник военной операции на Украине. В 2022 году был награжден орденом Мужества, а в 2024 году — медалью «За отвагу».