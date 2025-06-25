Глава ЦСП сборных России ушел в отставку после аудита Счетной палаты
Директор Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Георгий Брюсов покинул свой пост.
Также свой пост покинула Любовь Губина — заместитель директора ЦСП, отвечавшая в том числе за финансовую часть работы. Причина их ухода неизвестна, но собеседники «РБК Спорта», знакомые с ситуацией, отмечают, что у главы Минспорта Михаила Дегтярева есть свое видение того, как должен развиваться ЦСП. Также он не был доволен отчетами и итогами аудитов, которые проводились в отношении ЦСП.
«РБК Спорт» обратился за комментариями в Минспорт.
Накануне на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова рассказала, что за 2024 год Счетная палата выявила 28 нарушений и недостатков на общую сумму 2,8 млрд руб.
Также она сообщила, что исполнение по доходам составило 5,4 млрд руб., или почти 149% от прогноза 2024 года. Основными причинами перевыполнения прогноза она назвала остатки субсидий по итогам 2023 года. «Касса очень высокая, надо отдать должное такой кассе, — отметила Изотова. — Я даже не припомню исполнения бюджета в спорте на 99,7%».
Брюсов возглавлял ЦСП с декабря 2020 года. В 2025 году он был переизбран в исполнительный комитет Европейской федерации борьбы (UWW Europe).
Предшественником Брюсова в ЦСП являлся бывший руководитель Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов. В 2023 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к семи годам колонии общего режима по делу о растрате 26 млн руб. Суд признал Кравцова виновным по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере). Гособвинение запрашивало для него десятьлет лишения свободы.
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