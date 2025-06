«Мафиози», драки, девочки. Чем запомнился самый самобытный клуб КХЛ

КХЛ из-за проблем с финансированием покинул подмосковный «Витязь». Долгое время подмосковный клуб был самым ненавистным в КХЛ, но его владельцу-мафиози это нравилось. «РБК Спорт» вспомнил самые скандальные годы «Витязя»

Хоккеист «Витязя» Крис Саймон избивает соперника (Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС / ТАСС )

Подмосковный «Витязь» снялся с чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Ранее СМИ сообщали, что клуб отказался от продолжения из-за проблем с финансированием и долгов.

«Витязь» выступал в КХЛ с первого сезона. Подмосковная команда на протяжении всего своего существования курсировала между Подольском и Чеховом, но последние сезоны провела в Балашихе.

Неизменным был статус аутсайдера. «Витязь» четыре раза выходил в плей-офф. И впервые это произошло в 2017 году, девятом сезоне КХЛ. Клуб ни разу не преодолел первый раунд Кубка Гагарина.

«Витязь» закрепился в элите российского хоккея с сезона 2005/06. В первые годы не раз делал ставку на именитых ветеранов — так, за команду выступали Алексей Жамнов, Максим Афиногенов, Евгений Артюхин, Олег Кваша, Александр Королюк, Андрей Марков, Даниил Марков, Борис Миронов, Крис Саймон и другие. При этом клуб открыл немало игроков. Самым известным является Артемий Панарин. Также в «Витязе» раскрылся Михаил Анисин, лучший снайпер Кубка Гагарина — 2012.

«Витязь» мог покинуть КХЛ еще перед стартом сезона 2012/13. Но с приходом из СКА на пост президента Михаила Головкова подмосковный клуб получил финансирование от структур «Газпрома» («Газпром трансгаз Москва»).

Однако «Витязь» запомнился всем своей самобытность в первые сезоны КХЛ, когда Головкова в клубе еще не было.

Самая штрафуемая команда в истории КХЛ

В период становления КХЛ команду неоднократно предупреждали за провоцирование массовых драк на льду. К примеру, в сезоне 2008/09 сразу три игрока «Витязя» набрали рекордное количество минут штрафа за сезон для КХЛ — Дарси Веро (374 минуты), Кип Бреннан (240) и Крис Саймон (236).

Форвард «Витязя» Крис Саймон избивает соперника (Фото: ТАСС / «СЭ»)

Веро в итоге вошел в топ-5 по общему количеству штрафных минут за карьеру в КХЛ. Он набрал 787 минут за четыре сезона (98 игр). К примеру, остальные игроки из топ-10 провели не менее 500 игр. Саймон за проведенное в «Витязе» время набрал порядка 500 минут за 113 игр (три сезона), тогда как остальным (за исключением Веро) для попадания в топ-30 по штрафным минутам пришлось сыграть более 400 игр.

Наиболее памятны матчи 2010 года с «Авангардом». 9 января произошел беспрецедентный случай в истории российского хоккея и не только. Спустя три с половиной минуты после стартового свистка между игроками «Витязя» и «Авангарда» вспыхнула драка.

Штрафами различной степени (от двух минут до дисциплинарного до конца матча) после первого столкновения были «награждены» 11 игроков. Игра продолжилась, однако уже через несколько секунд вновь возникла очередная потасовка.

После серии удалений встреча возобновилась лишь на несколько секунд. Матч был вновь прерван из-за драки.

В результате у «Авангарда» из доступных осталось лишь четыре игрока, у «Витязя» — шесть. По три хоккеиста каждой из команд находились на скамейке штрафников, остальные были удалены до конца матча.

В связи с этим встреча не была продолжена. Игра завершилась на четвертой минуте первого периода — самый короткий матч в истории лиги. Участники «ледового побоища» в сумме заработали 691 минуту штрафа. Соперники были наказаны техническими поражениями со счетом 0:5. Кроме того, подмосковный клуб был предупрежден исключением из КХЛ в случае повторного инцидента.

Драка хоккеистов «Авангарда» и «Витязя» (Фото: Валерий Гашеев / ТАСС )

Но «Витязь» не испугался. И 10 декабря потасовка в матче с «Авангардом» началась уже на шестой секунде. Омский клуб из-за полученных в кулачных боях травм потерял ведущих игроков, но все же выиграл матч.

Драки были неотъемлемой частью матчей «Витязя». Аналогичная история произошла с командой в Минске. В ответ на действия гостей болельщики начали бросать подручные предметы на лед. Несколько бутылок попали в главного тренера «Витязя» Андрея Назарова, а также игроков. Те не стали терпеть и устроили драку с болельщиками. Ситуация успокоилась только после вмешательства ОМОНа. В итоге Назаров и его подопечные получили дисквалификации на 1–2 игры.

В эти годы многие руководители команд призывали КХЛ исключить «Витязь», чьи игроки занимались лишь тем, что калечили соперников. Но с приходом Головкова ситуация изменилась, и клуб отказался от тафгаев.

Вратарь «Авангарда» Карри Ряме получил травму во время драки в матче с «Витязем» (Фото: Валерий Гашеев / ТАСС )

Как владелец «Витязя» натравливал тафгаев и угрожал пистолетом

До сезона 2012/13 владельцем «Витязя» был Николай Павлинов, лидер чеховской ОПГ.

С 2012 года совладельцами некоммерческого партнерства «Профессиональный хоккейный клуб «Витязь» были сын Николая Павлинова Александр, а также Олег Стрекалов, Игорь Косенков и Михаил Денисов, по данным СПАРК. Некоммерческое партнерство было ликвидировано в 2017 году. В 2015 году была зарегистрирована автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб «Витязь». Юридический адрес, который был указан при регистрации, — Чехов, ул. Московская, 104, — ранее принадлежал некоммерческому партнерству «Профессиональный хоккейный клуб «Витязь». По этому адресу расположена домашняя арена чеховского «Витязя». Президентом вновь созданной компании является Михаил Головков. По данным единого реестра юрлиц, Головков также является совладельцем автономной некоммерческой организации «Профессиональный хоккейный клуб «Витязь» (Подольск).

В январе 2021 года Серпуховский городской суд признал виновными участников преступного сообщества (ОПС), которое занималось хищением федеральных земель. Тогда Павлинов, известный под прозвищем Коля (ударение на последнем слоге), был приговорен к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Но в 2023 году был освобожден из-за «целого букета заболеваний из перечня болезней, препятствующих отбыванию наказания», а в январе 2025-го скончался.

Николай Павлинов (Фото: СК России)

Павлинов редко появлялся на публике. В 2009 году очередной канадский тафгай Натан Перро был удален до конца матча с московским «Динамо» из-за драки. Канадец в сопровождении лайнсменов отправился к выходу, но, как писал «Советский спорт», «неизвестный человек в бейсболке подмосковного клуба не позволил Перро покинуть площадку и заставил его вернуться на лед, чтобы продолжить драку».

Перро неохотно послушался «человека в бейсболке». «Мы ловили и отталкивали канадца от игроков «Динамо», — цитирует лайнсменов «Спорт-Экспресс». — Но он вырывался. Говорил нам: «No, I can't guys. My money is here» («Не могу уйти, ребята. Мои деньги здесь»).

Позднее оказалось, что «неизвестным в кепке» был Павлинов.

Игроки других команд не раз отмечали, что Павлинов натравливал тафгаев «Витязя» на соперников.

«Когда я играл в России, владельцем «Витязя» был один важный мафиози. Он заставлял игроков драться, у него была слабость к канадским бойцам», — рассказал экс-защитник ЦСКА Ян Платил в интервью чешскому порталу Maxi hokej.

По словам бывшего хоккеиста сборной Чехии, однажды Павлинов натравил на него Рида Симпсона (2005–2007), первого тафгая в истории клуба.

«Играем с ними, я сменяюсь и вижу на скамейке «Витязя» их владельца, он толкает Симпсона и указывает на меня пальцем. И тот начал гоняться за мной на льду», — рассказал он.

Платил также вспомнил, как Павлинов с пистолетом угрожал его одноклубнику по ЦСКА. «Был еще один матч в Чехове, помню, мы выиграли 4:2. Дэвид Немировски (позже работал тренером клубов КХЛ) забил два гола, и этот мафиози подошел к нему, достал пистолет и сказал: «Это был последний раз. Если еще раз тут забьешь, я тебя застрелю», — добавил чех.

Как легионеры времен Павлинова вспоминают о годах в «Витязе»

Дарси Веро в подкасте 2 Ales and Hockey Tales with Wally отметил, что Павлинов очень любил драки в хоккее и при первом знакомстве был сильно недоволен его габаритами (183 см, 90 кг), поскольку ожидал увидеть мощного рослого тафгая в привычном понимании.

«Когда он увидел меня, то начал кричать на нашего генменеджера. Наконец он остановил взгляд на моих кулаках и сказал: «Ладно, нет проблем». На мой вопрос, что это вообще было, мне ответили, что хозяин команды был не в восторге от того, что я оказался недостаточно большим. Он ждал, что из Северной Америки приедет огромный монстр. Так что он поначалу не верил в меня».

По словам Веро, Павлинов либо сам, либо через тренера передавал бумажку с номерами игроков, которых надо побить. «Ты дерешься, тебя удаляют, и ты идешь бухать с боссом и его друзьями. Обо мне там очень хорошо заботились. Босс хотел пить со мной и чтобы я дрался», — рассказал канадец.

«Я заработал много денег, но мне отдали не все. Это «русский налог» — кто играл в России, тот поймет», — добавил он.

Дарси Веро во время драки (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Симпсон вспоминал в подкасте Spittin' Chiclets, что в Чехове его встретил владелец клуба. «Мы пошли в ресторан, и он дал мне наличными $50 тыс. Я спросил: «Что мне с этим делать?» Он: «Бери себе. Это твой бонус». А я и не знал, что мне полагается бонус. В день зарплаты в бухгалтерии стояла очередь, прямо как у грузовиков с бесплатной едой для бездомных. Игрокам давали пакеты с наличкой. Я каждый раз восхищался».

Павлинов требовал от легионеров устраивать драки в случае поражения. «Он мог зайти в раздевалку вместе с телохранителями, подойти к игрокам и сказать: «Дерешься ты и ты». Он говорил нам: «Сегодня нам не выиграть, но никто не из соперников не уйдет с площадки непобитым. Он мог заказать драку, к примеру, после второго перерыва».

По словам Симпсона, однажды Павлинов потребовал судей не удалять игроков «Витязя». «После завершения контракта я стал кем-то вроде консультанта и помогал привозить в Чехов легионеров. Перед одним из матчей мы пили два дня без перерыва водку и шампанское. Мы приехали на арену, он зашел в судейскую комнату, посмотрел на арбитров и сказал: «Никаких дурацких удалений сегодня!» Судьи молча смотрели на него. В итоге удалили нас лишь раз. Я бы не поверил, если бы не увидел это собственными глазами».

Первый номер драфта НХЛ — 1995 Брайан Берард в подкасте Spittin' Chiclets отметил, что с радостью вспоминает о времени в России.

«Мой первый день в России: я прилетел в три утра, пил всю ночь, устал, лег спать. Только задремал — звонок в дверь. Смотрю — там мой агент. Говорю ему, давай не сегодня, надо поспать. Он мне: «У тебя нет выбора. Открывай дверь». Открываю — там два бугая и Николай. Он говорит: «Велкам ту Раша».

«Мы отдыхали шикарно. Мы с Крисом Саймоном шли на ужин по приглашению Николая, ели, выпивали, а потом охранники открывали двери, и в комнату заходили 10–15 красивых девушек. Крис был авторитетнее, и он выбирал первым. И так каждую ночь. Ни за что не платил. Это был первый год», — добавил Берард, который покинул клуб из-за долга по зарплате.

Словак Андрей Подконицки рассказал Sport24, что «Павлинов каждую игру спускался в раздевалку «Витязя», было много интересного, о чем лучше не рассказывать».

«Теперь я знаю много любопытных историй!», — добавил Подконицки, который позже работал тренером в КХЛ.