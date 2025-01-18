В Подмосковье умер лидер чеховской ОПГ Павлинов

В подмосковном Чехове умер Николай Павлинов, который по ориентировкам ФСБ считался лидером местной ОПГ. Он был приговорен к 17 годам лишения свободы за создание группировки и хищение оборонных земель.

Николай Павлинов (Фото: СК России)

В пятницу, 17 января, в подмосковном Чехове умер предприниматель, лидер местной ОПГ, экс-совладелец хоккейного клуба «Витязь» Николай Павлинов. Об этом РБК сообщили два источника, близких к окружению предпринимателя.

Несколько дней назад Николай Павлинов пережил клиническую смерть в одной из региональных больниц, рассказал один из источников. «Затем он находился в состоянии комы», — заявил собеседник РБК.

В январе 2021 года Серпуховский городской суд признал виновными участников преступного сообщества (ОПС), которое занималось хищением федеральных земель. Тогда Павлинов, известный под прозвищем Коля (ударение на последнем слоге), был приговорен к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его и еще 5 человек признали виновными в организация преступного сообщества (ст. 210 УК).

В 2023 году он был освобожден из колонии строгого режима в связи с болезнью. «У Павлинова был целый букет заболеваний из перечня болезней, препятствующих отбыванию наказания», — отметил источник.

По версии следствия, Павлинов и его подельники проворачивали обманные схемы с землей в Чеховском районе Подмосковья, в том числе с участками Минобороны, лесного хозяйства, Росавтодора. Уголовным делом, которое расследовали в отношении чеховской группировки с 2017 года, занимались сотрудники военной контрразведки ФСБ.

С октября 2011 года по август 2016 года 13 членов преступного сообщества незаконно приобрели право на девять земельных участков и два здания в Чеховском районе. Общая стоимость имущества — более 130 млн руб.

Осужденные члены ОПС привлекли к своей деятельности чиновников из администрации Чеховского района и городского округа Чехов. По делу о хищении земель Минобороны проходили бывшие главы Чеховского района Сергей Юдин (2013–2018 годы) и Анатолий Чибесков (2005–2010 годы), Также в 2017 году за хищения земельных участков были осуждены бывший заместитель начальника ИФНС по Чехову Юлия Иванова и предприниматель Данис Низаметдинов. Многие из фигурнатов дела, получивших наказание, уже вышли на свободу.

В конце января этого года Бабушкинский суд установил запрет на определенные действия для начальника отдела Министерства внутренних дел по городскому округу Чехов полковника Андрея Большакова. Тогда управление Следственного комитета по Московской области сообщало, что Большаков был задержан по подозрению в незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК). В гараже полицейского при обыске был найден боевой пистолет со сбитыми номерами. Источники РБК сообщали, что Большакова и его подчиненных проверят на причастность к деятельности участников организованной группы, специализирующейся на хищении земельных участков в Чеховском районе.

В Чехове Павлинов спонсировал многие городские проекты: строительство ледового дворца, спорткомплекса «Олимпийский», реконструкция местных церквей и монастыря.

Павлинов являлся спонсором чемпионов мира по боксу Александра Поветкина и Дениса Лебедева. Оба спортсмена приходили в суд поддержать его.

Павлинова называли владельцем организации «Профессиональный хоккейный клуб «Витязь». По документам совладельцем организации являлись сын Николая Павлинова Александр, а также его помощник Олег Стрекалов.